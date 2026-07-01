مشوقهای مالی برای مشترکان کم مصرف گاز تهران
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از اجرای طرحهای تشویقی برای کاهش مصرف خبر داد و گفت: شرکتهای کارور با سرمایهگذاری شخصی، بخاریهای قدیمی و پرمصرف خانهها را بهصورت رایگان جایگزین میکنند. این اقدام در کنار بهرهمندی از تعرفههای ارزان پله اول، فرصتی برای مشترکان است تا هزینههای جاری خود را بهشدت کاهش دهند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، علیرضا اعوانی با اشاره به تأثیر شرکتهای کارور در صرفهجویی گاز بیان کرد: شرکتهای کارور بهعنوان بازوی اجرایی تعریف شدهاند. این شرکتها بنا بر ملاحظههای تخصصی و حرفهای، به سراغ مشترکان ویژه مانند نانواییها، گلخانهها، مراکز کشاورزی یا مرغداری، مراکز تجاری، نیروگاهها، کارخانجات و صنایع میروند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: شرکتهای کارور در استان تهران به تمام حوزههایی که مقدار مصرف گازشان زیاد است ورود پیدا میکنند و اینطور نیست که فقط اقدامهای فنی، در کاهش مصرف نقش داشته باشند. در بخش خانگی ممکن است بتوانند با ارسال پیامک یا مشوقهای مالی، که برای مشترکان در نظر گرفته میشود، کاهش مصرف را در استان تهران رقم بزنند.
مشوقها، تعرفه پلکانی و بهینهسازی مصرف
اعوانی در پاسخ به پرسشی درباره مشوقهای مشترکان دارای الگوی مصرف بهینه گفت: نخستین مورد این است که با توجه به اینکه تعرفههای گاز در چهار پلکان قرار میگیرد، ارزانترین پله، پله اول است که با مصرف کمتر همراه است؛ یعنی هرکسی گاز کمتری مصرف کند، مبلغ بسیار کمتری پرداخت میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران افزود: اگر کسی صرفهجویی نکند، زیاد مصرف کند و مباحث بهینهسازی را انجام ندهد، در پله چهارم قرار میگیرد که اکنون بهازای هر مترمکعب حدود ۳۰ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه همین تفاوت قیمت برای دو پله اول و چهارم سبب میشود که مردم ترغیب و تشویق شوند در پله اول قرار بگیرند و با کمترین مقدار تعرفه از گاز استفاده کنند، تصریح کرد: شرکتهای کارور برخی مشترکانی را که در مناطق سرد قرار دارند و بخاریهای قدیمی آنها از استاندارد لازم برخوردار نیست، با هزینه و سرمایهگذاری خودشان پوشش میدهند و پروژه جایگزینی بخاریهای پرمصرف با بخاریهای کممصرف را اجرا میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: جایگزینی بخاریهای پرمصرف اکنون محدودیتهایی دارد، اما با توجه به کاهش تولید، امیدوار هستیم با این عملکرد شرکتهای کارور، این روند تقویت شود.
اعوانی افزود: اگر قرار باشد بهینهسازی در حوزه خانگی انجام شود و شرکت کاربر ورود پیدا کند، مصرفکننده خانگی هزینهای پرداخت نمیکند و شرکت کاربر اقدامهای لازم برای کاهش مصرف را انجام میدهد. درمقابل، از محل صرفهجویی گاز، اوراق انرژی به آنها تحویل داده میشود.
وی تصریح کرد: این اوراق انرژی در بازار بورس انرژی قابل خرید و فروش و واگذاری است و درحقیقت سرمایهگذاری انجامشده ازسوی شرکت کارور برای کاهش مصرف، از این طریق جبران میشود و منفعت آن را دریافت میکند.
الزامهای صرفهجویی در ساختمانهای اداری
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران درباره نقش ساختمانهای اداری در صرفهجویی گاز و نحوه نظارت بر آنها گفت: الزامهای قانونی برای قطع گاز ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی نداشتیم، اما از زمستان پارسال دستورعملی ابلاغ شده که ادارههای دولتی باید دمای رفاه، یعنی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد را رعایت کنند.
اعوانی افزود: یعنی سیستم گرمایشی را یک ساعت پیش از ورود پرسنل روشن و یک ساعت پیش از خروج پرسنل خاموش کنند. اینها اقدامهای الزامآور است و دستگاههای دولتی موظفاند مقدار مصرف گاز خود را نسبت به ۱۴۰۱، ۲۰ درصد کاهش دهند.
وی تصریح کرد: این نوعی الزام قانونی است و اگر پیاده نشود، دستگاههای نظارتی از آنها درباره وضع مصرف توضیح میخواهند. در صورت رعایتنکردن قانون، برخورد اداری انجام میشود و مقدار مصرف گاز آنها با زیادترین تعرفه ممکن محاسبه میشود. مدیریت و بررسی این عملکردها هم در بخش دولتی و هم در مراکز پرمصرف مانند بازارچهها، مالها و مراکز تجاری ازسوی شرکت گاز استان تهران انجام میشود.