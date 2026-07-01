استقرار ۸ هزار نیروی عملیاتی در شهرهای میزبان مراسم تشییع
وزیر نیرو، با اعلام آمادهباش کامل صنعت آب و برق کشور برای مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از استقرار بالغ بر 8 هزار نیروی عملیاتی و متخصص در شهرهای تهران، مشهد و قم خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، با نزدیک شدن به مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صنعت آب و برق کشور با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای فنی، اجرایی و انسانی، برای تأمین پایدار آب و برق در شهرهای میزبان این مراسم در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته است.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو در این زمینه گفت: صنعت آب و برق کشور با تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود، برای میزبانی شایسته از مراسم وداع با رهبر معظم شهید آماده است تا کوچکترین وقفهای در تأمین آب و برق مناطق برگزاری مراسم، مسیرهای تشییع و مراکز حیاتی ایجاد نشود.
علیآبادی با اشاره به جزئیات این طرح در حوزه برق افزود: حدود ۴ هزار نفر از نیروهای عملیاتی و فنی صنعت برق در شهرهای تهران، قم و مشهد در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و در نقاط حساس، مسیرهای پرتردد، پستهای برق و مراکز مهم مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع اشکال و تأمین پایداری شبکه اقدام کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در کنار استقرار نیروهای انسانی، ۷۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و سنگین نیز برای پشتیبانی از عملیات امدادی و رفع سریع حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است. همچنین ۶ دستگاه دیزلژنراتور مولد ۲۰۰ کیلوولتآمپر و ۱۵ دستگاه دیزلژنراتور ۵ کیلووات برای تأمین برق اضطراری در نقاط حساس و محلهای تجمع پیشبینی شده است و ۵۶ پست سیار نیز در آمادهباش کامل قرار دارند.
علیآبادی با اشاره به اقدامات حوزه آب تصریح کرد: در حوزه آب نیز صنعت آب و فاضلاب کشور با بسیج کامل ظرفیتهای فنی، آزمایشگاهی و اجرایی، آمادگی کامل خود را برای تأمین آب شرب سالم و پایدار در شهرهای میزبان اعلام کرده است. برنامه جامع پایش و کنترل کیفیت آب با تشدید نظارتها، افزایش نمونهبرداری و استقرار کامل امکانات آزمایشگاهی در شهرهای تهران، قم و مشهد به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: پایش کیفیت آب شرب با رویکرد مدیریت ریسک، تشدید نمونهبرداری از منابع تأمین، مخازن و شبکههای توزیع، آمادگی کامل آزمایشگاههای ثابت و سیار، کنترل بهداشتی ناوگان آبرسانی سیار و هماهنگی مستمر با دانشگاههای علوم پزشکی بهصورت شبانهروزی دنبال خواهد شد.
وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: صنعت آب و برق خود را مدیون رهبر شهید می داند و با روحیهای جهادی و مسئولانه، در تلاش است تا مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب بدون هیچگونه خللی در حوزه انرژی و آب برگزار شود.