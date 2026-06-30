رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، جدیدترین آمار و ارقام مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان نشان می‌دهد که میزان مالیات بر ارزش افزوده مستردشده به مودیان با رشدی ۴ برابری از ۶ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. رشد ۴ برابری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در حالی صورت می‌گیرد که مجموع درآمدهای مالیاتی در این مدت ۳۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش کرده است در کنار تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای خود دنبال کند. رشد عملکرد سازمان در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده محصول این نگاه راهبردی است که تامین پایدار درآمدهای دولت در کنار اقدامات حمایت‌گرانه از فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ارتقای رضایت‌مندی مودیان و در نهایت رونق اقتصادی کشور شود.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و بویژه به صادرکنندگان از جمله ابزارهای حاکمیتی برای حمایت از صادرکنندگان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بازگرداندن منابع به چرخه تولید است. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت‌های اقتصادی بویژه صادرات کالا به خارج از کشور از جمله مهمترین فعالیت‌هایی است که از مالیات بر ارزش معاف است و مالیات و عوارضی که مودیانِ مشمول بابت خرید نهاده‌ها پرداخته‌اند با رعایت مقررات به آن‌ها مسترد می‌شود.

همچنین در مواردی که اعتبار مالیاتی مودی نزد سازمان امور مالیاتی کشور بیش از مالیات و عوارض پرداخت شده باشد و مودی درخواست کند مبلغ مازاد به وی مسترد گردد، سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد مبلغ مازاد به وی اقدام می‌کند.

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