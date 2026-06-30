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جزئیات حریق تانکر حمل سوخت در انبار نفت ری

جزئیات حریق تانکر حمل سوخت در انبار نفت ری
کد خبر : 1806782
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صبح امروز (سه‌شنبه، ۹ تیرماه ) یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع و به موقع نیروهای آتش‌نشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.

به گزارش ایلنا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می رساند صبح امروز (سه‌شنبه، ۹ تیرماه ) یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع و به موقع نیروهای آتش‌نشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.

 بر اثر این حادثه سه نفر از کارکنان خدوم این شرکت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

 این حادثه هیچ‌گونه تاثیری در روند تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی از انبار نفت فوق نداشته و عملیات سوخت رسانی طبق روال عادی در حال انجام و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

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