جزئیات حریق تانکر حمل سوخت در انبار نفت ری
صبح امروز (سهشنبه، ۹ تیرماه ) یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع و به موقع نیروهای آتشنشان در کوتاهترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.
به گزارش ایلنا، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می رساند صبح امروز (سهشنبه، ۹ تیرماه ) یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع و به موقع نیروهای آتشنشان در کوتاهترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.
بر اثر این حادثه سه نفر از کارکنان خدوم این شرکت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
این حادثه هیچگونه تاثیری در روند تامین و توزیع فرآوردههای نفتی از انبار نفت فوق نداشته و عملیات سوخت رسانی طبق روال عادی در حال انجام و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.