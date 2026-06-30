به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، امید کریمیان با اشاره به نقش راهبردی این بانک در پشتیبانی از تولید ملی، عملکرد آن طی سال‌های اخیر را قابل توجه دانست و اظهار داشت: اجرای طرح اعتباری گندم و پرداخت اعتبار معادل ۳۰ درصد مطالبات گندم‌کاران، اقدامی ابتکاری و مؤثر برای کاهش مشکلات نقدینگی کشاورزان در فاصله زمانی تحویل محصول تا تسویه مطالبات از سوی دولت است.

وی افزود: این طرح به کشاورزان امکان می‌دهد پیش از دریافت کامل مطالبات خود، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را برای تأمین نهاده‌های تولید و سایر نیازها و تعهدات مالی فراهم کنند و با آمادگی بیشتری وارد فصل جدید کشت شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر آثار مثبت این اقدام در استمرار تولید محصولات راهبردی، خاطرنشان کرد: هر میزان که حمایت مالی از کشاورزان تقویت شود، امنیت غذایی کشور نیز بیش از پیش تضمین خواهد شد و وابستگی به واردات محصولات اساسی، به‌ویژه گندم، کاهش می‌یابد.

کریمیان همچنین با اشاره به اجرای طرح «نوی پو» در بانک کشاورزی، این طرح را الگویی ارزشمند برای حمایت زنجیره‌ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری دانست و گفت: همراهی بانک کشاورزی با تولیدکنندگان از ابتدای زنجیره تولید تا عرضه محصول، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این بخش خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان مالی بانک کشاورزی، تصریح کرد: انتظار می‌رود با حمایت دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، مصوبه افزایش سرمایه این بانک تحقق یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی و اجرای طرح‌های حمایتی آن بیش از گذشته ارتقا یافته و خدمات گسترده‌تری به کشاورزان، دامداران و فعالان بخش کشاورزی ارائه شود.