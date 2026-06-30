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مدیرعامل میدکو:

فولاد زرند در بهترین شرایط تاریخ فعالیت خود قرار دارد/ توسعه فولاد و مس با قدرت ادامه دارد

فولاد زرند در بهترین شرایط تاریخ فعالیت خود قرار دارد/ توسعه فولاد و مس با قدرت ادامه دارد
کد خبر : 1806778
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مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با تشریح آخرین وضعیت تولید، طرح‌های توسعه، برنامه‌های بورسی، چالش‌های انرژی و صادرات این مجموعه، از تداوم روند توسعه در زنجیره فولاد و مس خبر داد و تأکید کرد: فولاد زرند اکنون در پایدارترین شرایط تولید خود قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا ابراهیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه میدکو اظهار کرد: امروز فولاد زرند در بهترین شرایط خود از زمان راه‌اندازی قرار دارد و اگر بتوانیم روند فعلی را حفظ کنیم، چشم‌انداز سودآوری و توسعه این مجموعه نسبت به گذشته تفاوت محسوسی خواهد داشت. وی همچنین به اجرای طرح‌های توسعه، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تابعه، برنامه افزایش سرمایه، چالش‌های ناشی از محدودیت انرژی و وضعیت صادرات محصولات فولادی و معدنی پرداخت.

فولاد زرند به سود عملیاتی رسیده است/ توسعه یک میلیون تنی در راه است

ابراهیمی با بیان اینکه فولاد زرند در حال حاضر به صورت میانگین روزانه بیش از سه هزار و ۲۰۰ تن شمش فولاد تولید می‌کند، افزود: تولید این مجموعه به ثبات رسیده و از نظر کیفیت نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت وابستگی قابل توجهی به زغال‌سنگ و کک وارداتی دارد، گفت: حتی در دوران جنگ نیز اجازه ندادیم تولید متوقف شود و با وجود مشکلات حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه، سه کشتی مواد اولیه وارد کشور شد و بدون وقفه در اختیار کارخانه قرار گرفت تا روند تولید ادامه یابد.

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین مواد اولیه، اصلاحات فنی گسترده‌ای نیز در واحدهای تولیدی انجام شده و همین موضوع موجب شده فولاد زرند اکنون از نظر عملیاتی به سوددهی برسد. اگرچه در صورت‌های مالی ممکن است به دلیل هزینه‌های مالی زیان مشاهده شود، اما از منظر عملکرد عملیاتی، شرکت در شرایطی پایدار قرار دارد.

مدیرعامل میدکو با اشاره به آغاز اجرای طرح کوره قوس زرند اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار می‌توانیم یک میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد این مجموعه اضافه کنیم. در حالی که احداث یک کارخانه فولادسازی جدید با همین ظرفیت به حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد، استفاده از زیرساخت‌های موجود فولاد زرند باعث شده هزینه اجرای این طرح به شکل قابل توجهی کاهش یابد. فونداسیون‌ها در حال اجراست، تجهیزات اصلی آماده شده و امیدواریم این طرح در کمتر از یک سال آینده وارد مدار تولید شود که در آن صورت مدل درآمدی و سودآوری شرکت نیز متحول خواهد شد.

اصلاح ساختار شرکت‌ها، عرضه در بورس و انتقاد از نحوه تخصیص انرژی

ابراهیمی درباره برنامه عرضه شرکت‌های تابعه در بورس گفت: مهم‌ترین پیش‌نیاز عرضه اولیه، اصلاح ساختار مالی و نسبت مالکانه شرکت‌هاست؛ به همین دلیل برنامه تفکیک فعالیت‌های فولاد زرند در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بخش سرد و فعالیت‌های مرتبط با سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در قالب شرکتی مستقل ساماندهی می‌شود تا شرایط لازم برای پذیرش در بورس را به دست آورد.

وی افزود: با اجرای این برنامه، ساختار مالی شرکت مادر نیز اصلاح خواهد شد و امکان ورود آن به بازار سرمایه با شرایط مناسب‌تر فراهم می‌شود. همچنین برنامه مشابهی برای نیروگاه بوتیا در نظر گرفته شده تا این مجموعه نیز به صورت مستقل وارد بورس شود.

وی درباره برنامه افزایش سرمایه نیز اظهار کرد: گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۲۹ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان در حال تهیه است و تلاش می‌کنیم این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات سهامداران و حداقل آورده نقدی انجام شود.

به گفته ابراهیمی، بخشی از این برنامه در سال جاری و بخش دیگر پس از تقسیم سود سال آینده اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل میدکو در ادامه به چالش‌های حوزه انرژی پرداخت و با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی برق صنایع گفت: روش فعلی تخصیص انرژی عادلانه نیست، زیرا صرفاً بر اساس میزان مصرف برق انجام می‌شود و بهره‌وری واحدهای تولیدی را در نظر نمی‌گیرد.

وی افزود: واحدهایی مانند فولاد زرند که با استفاده از کوره بلند به ازای هر تن فولاد برق و گاز کمتری مصرف می‌کنند، نباید همانند واحدهای پرمصرف با محدودیت مواجه شوند.

به گفته او، سهمیه انرژی باید بر مبنای میزان تولید و شدت مصرف انرژی تعیین شود تا صنایع به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کنند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به اقدامات میدکو در حوزه تأمین زیرساخت‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تصفیه فاضلاب، احداث نیروگاه و اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی موجب شده این مجموعه در تابستان امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داشته باشد، هرچند نگرانی‌هایی درباره تأمین گاز در فصل سرد همچنان وجود دارد.

فروش محصولات بر اساس منافع سهامداران و ادامه توسعه در حوزه مس

وی درباره حواشی ایجادشده پیرامون پیش‌فاکتورهای فروش محصولات نیز اظهار کرد: سیاست میدکو حفظ منافع سهامداران است و هیچ محصولی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار فروخته نخواهد شد.

به گفته وی، پیش‌فاکتور در بازار فولاد دارای مهلت مشخصی است و در صورت تغییر قیمت بازار یا انجام نشدن تعهدات خریدار، طبیعی است که قیمت فروش نیز بر اساس شرایط روز اصلاح شود. ابراهیمی تأکید کرد که برخی حواشی رسانه‌ای با هدف اعمال فشار بر شرکت ایجاد می‌شود، اما تصمیمات فروش صرفاً بر مبنای منافع شرکت و رعایت موازین قانونی اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه در بخش مس گفت: میدکو هم‌اکنون چندین معدن مس را در مرحله اکتشاف و توسعه دارد و اجرای طرح‌های استحصال مس اکسیدی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، پروژه بزرگ مشترک با شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای آن با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

تعصبی روی افزایش آمار صادرات نداریم

ابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان صادرات این مجموعه و برنامه‌های‌شان برای توسعه در این بخش گفت: در ارزیابی عملکرد شرکت نباید فروش صادراتی را با فروش ارزی یکسان دانست، زیرا این دو مفهوم تفاوت دارند. بخشی از فروش شرکت به‌صورت ریالی انجام می‌شود، اما خریداران داخلی پس از خرید، محصولات را صادر می‌کنند؛ بنابراین فروش ریالی الزاماً به معنای مصرف محصول در بازار داخلی نیست.

وی افزود: سال گذشته حدود ۸۰ درصد فروش میدکو به‌صورت ریالی و ۲۰ درصد به‌صورت ارزی انجام شد، اما بخش قابل توجهی از محصولاتی که به شکل ریالی فروخته شدند نیز توسط مشتریان به بازارهای صادراتی راه یافتند؛ از این رو میزان مصرف داخلی محصولات کمتر از میزان فروش ریالی بوده است.

مدیرعامل میدکو با بیان اینکه اولویت این مجموعه کسب بیشترین منفعت اقتصادی برای سهامداران است، گفت: مبنای تصمیم‌گیری ما صادرات یا فروش داخلی نیست، بلکه همواره بررسی می‌کنیم کدام بازار از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است. هر زمان فروش ارزی سودآوری بیشتری داشته باشد صادرات را افزایش می‌دهیم و اگر فروش ریالی بازدهی بالاتری داشته باشد، محصولات در بازار داخلی عرضه می‌شوند.

وی ادامه داد: تنها محدودیتی که در این زمینه برای شرکت وجود دارد، تأمین نیازهای ارزی خود مجموعه است. بر همین اساس، صادرات در حدی انجام می‌شود که ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و سایر هزینه‌های ارزی شرکت فراهم شود که این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید را شامل می‌شود. پس از تأمین این نیاز، فروش محصولات بر اساس صرفه اقتصادی و شرایط بازار انجام خواهد شد.

 

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