مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی وضعیت فروش و صادرات نفت ایران بعد از مذاکرات اخیر اظهار داشت: با توجه به توافق صورت گرفته؛ مسلما اوضاع بهبود یافته و تحت هیچ شرایطی وضعیت با قبل قابل مقایسه نیست.

وی افزود: اکنون نه تنها این امکان را داریم که کل تولید نفت مان را بفروش برسانیم در هفته اول بعد از توافق از (۱۵ ژوئن) بنا بر اعلام تانکرترکرز حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده ایم که عدد قابل توجهی وارد بازار شده، این وضعیت این اجازه را می دهد که هر میزان تولید داشته باشیم بفروش برسانیم و پول آن هم وارد کشور می شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: اکنون این امکان فراهم شده که نفت را با نرخ جهانی، بدون هزینه اضافه برای کشتی به کشتی کردن و یا دور زدن تحریم، تخفیف و پرداخت حق العمل به تراستی‌ها صادر کنیم، مهم تر اینکه پول نفت هم به کشور برمی‌گردد و درواقع بازی چند سر برد برای کشور ما است و امیدوارم این شرایط ادامه پیدا کند و مسئله تحریم یک بار برای همیشه حل شود.

وی تصریح کرد: قبل از تحریم بخشی از تولید نفت را به اروپا، کره جنوبی و ژاپن صادر می کردیم اما در دوران تحریم مجبور شدیم کل نفت صادراتی کشور را تنها به چین بفروشیم بعبارت دیگر پکن انحصارگر خرید نفت ایران بوده است و غیر از شرکت‌های کوچک چینی هیچ مراوده‌ای با سایر نقاط دنیا نداشته‌ایم.

بهروزی فر خاطرنشان کرد: طی سال‌های تحریم ما فقط با چین در ارتباط بودیم و این کشور به هر شکل خود صلاح می دانست با ما وارد معامله می‌شد، یعنی نه تنها تخفیف می گرفت شرایط خود را نیز به ما تحمیل کرده و مجبور بودیم که اجناس چینی را به ازای نفت وارد کنیم، ما ناچار به پذیرش هرآنچه چین تحمیل می کرد؛ بودیم. اما اکنون مسلما اگر شرایط رو به راه شود اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز مجددا مشتری نفت ایران خواهند بود.

وی ابراز امیدواری کرد که شرایط بهتر شود و تعلیق موقت تحریم به لغو کامل تحریم‌ها بیانجامد و سایه تحریم از نفت و اقتصاد کشور برداشته شود زیرا اقتصاد ما به شرایط تازه نیاز دارد.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اگر ایران به بازار جهانی برگردد و مشکل تحریم حل شود هم به نفع ماست به این لحاظ که برای امنیت تقاضا با کشورهای متعدد ارتباط داشته باشیم و هم به نفع دیگر کشورها خواهد بود. بعنوان مثال برای کشوری مانند ژاپن یک تامین کننده دیگر انرژی اضافه می شود، بعبارت دیگر امینت انرژی؛ برای هر دو طرف واردکننده و صادرکننده فراهم خواهد شد و یک بازی دو سر برد است.

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