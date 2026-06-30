تشدید پایش کیفیت آب شرب در شهرهای میزبان مراسم تشییع
مدیرکل دفتر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعلام آمادگی کامل این صنعت برای تأمین آب شرب سالم در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران گفت: برنامه جامع پایش و کنترل کیفیت آب با تشدید نظارتها، افزایش نمونهبرداری و استقرار کامل امکانات آزمایشگاهی در شهرهای میزبان به اجرا درآمده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احمد منتظری با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی پایش و نظارت بر کیفیت و بهداشت آب شرب با حضور مدیران مراکز پایش و کنترل کیفیت آب شرکتهای آب و فاضلاب تهران، قم، مشهد، خراسان رضوی، خوزستان، ایلام و کرمانشاه اظهار کرد: در این نشست، تمامی الزامات فنی و بهداشتی برای تأمین آب شرب سالم در شهرهای میزبان مراسم و همچنین پایانههای مرزی ورودی زائران و میهمانان خارجی مورد بررسی، هماهنگی و ابلاغ قرار گرفت.
او افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پایش کیفیت آب شرب با رویکرد مدیریت ریسک، تشدید نمونهبرداری از منابع تأمین، مخازن و شبکههای توزیع، آمادگی کامل آزمایشگاههای ثابت و سیار، کنترل بهداشتی ناوگان آبرسانی سیار و هماهنگی مستمر با دانشگاههای علوم پزشکی بهصورت شبانهروزی دنبال خواهد شد.
مدیرکل دفتر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه سلامت آب شرب یکی از مهمترین الزامات خدمترسانی در اجتماعات بزرگ است، گفت: تمامی ظرفیتهای فنی، آزمایشگاهی و اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب کشور برای نظارت مستمر بر کیفیت و بهداشت آب در شهرهای میزبان و مسیرهای تردد زائران بسیج شده است تا آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بدون هیچگونه وقفهای در اختیار عزاداران قرار گیرد.
منتظری خاطرنشان کرد: دفتر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با همکاری شرکتهای آب و فاضلاب استانها، تا پایان برگزاری مراسم، وضعیت کیفیت آب شرب را بهصورت مستمر رصد و پایش خواهد کرد و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای حفظ سلامت آب و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به عزاداران در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.