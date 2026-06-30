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عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مردادماه

عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مردادماه
کد خبر : 1806498
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معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصمیم جدید این وزارتخانه برای تقویت تأمین برق پایدار و اقتصادی بخش صنعت خبر داد و اعلام کرد: از مردادماه، سازوکار عرضه اختصاصی برق برای صنایع پتروشیمی اجرایی می‌شود و هم‌زمان تأمین برق سایر صنایع انرژی‌بر از طریق تابلوی آزاد و سبز بورس انرژی تداوم خواهد یافت.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به برگزاری نشستی مشترک با حضور معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل بورس انرژی اظهار داشت: در راستای حمایت هدفمند از تولید و پایداری شبکه برق کشور، تصمیمات جدیدی برای نحوه تأمین برق صنایع بزرگ اتخاذ شده است.  

وی افزود: بر اساس این تصمیم، برق صنایع انرژی‌بر کشور از جمله فولاد، سیمان، فلزات اساسی و سایر صنایع بزرگ، همچنان از طریق تابلوی برق آزاد و سبز بورس انرژی تأمین خواهد شد تا شفافیت، رقابت‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولیدکنندگان حفظ شود.  

رجبی مشهدی تصریح کرد: برای صنایع پتروشیمی نیز با توجه به ویژگی‌های خاص مصرف و اهمیت استمرار تولید در این بخش، سازوکار عرضه اختصاصی برق از مردادماه اجرایی خواهد شد و بخشی از نیاز این صنایع از طریق واردات برق یا عرضه اختصاصی تأمین می‌شود.  

وی تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان صنعتی اتخاذ شده و نقش مهمی در تأمین برق پایدار و اقتصادی صنایع کشور در ماه‌های اوج مصرف خواهد داشت.  

به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، هماهنگی نزدیک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و بورس انرژی در این زمینه، گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی سیاست‌های انرژی و صنعت و حمایت عملی از تولید ملی به شمار می‌رود.

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