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مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید

مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید
کد خبر : 1806268
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش سهم استفاده از کارت سوخت جایگاه به ۴۲ درصد در ۱۰ روز گذشته خبر داد و از مردم خواست هنگام سوخت‌گیری از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه مردم هنگام سوخت‌گیری حتماً از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند، گفت: با اجرای مصوبه هیئت وزیران، سهم استفاده از کارت جایگاه از ۴۲ درصد به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافته بود، اما در یک هفته تا ۱۰ روز گذشته دوباره به ۴۲ درصد رسیده است.

وی افزود: هدف از این مصوبه، استفاده حداکثری از کارت هوشمند سوخت شخصی بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه دارندگان کارت هوشمند سوخت شخصی، کارت‌های اضطراری جایگاه را برای خودروهایی که سهمیه آنها به پایان رسیده، باقی بگذارند، افزود: بسیاری از مالکان خودرو، بدون استفاده از سهمیه دوم کارت سوخت شخصی خود، از کارت جایگاه استفاده می‌کنند، در حالی که سهمیه موجود پاسخگوی نیاز آنهاست.

مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید

ویس‌کرمی با بیان اینکه از ابتدای تیرماه، مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و روندی صعودی داشته است، بیان کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال حدود ۱۲۸ میلیون لیتر بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی گفت: پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت در هفته‌های آینده افزایش یابد و از مردم درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف و استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی، به تأمین پایدار سوخت در سراسر کشور کمک کنند.

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