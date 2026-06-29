اعلام قیمت طلا و سکه ٩ تیر ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز دو شنبه نهم تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١۶ میلیون و ٩٣٣ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ۵۵٩ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٧٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

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