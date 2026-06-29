بازی دلالان با انتظارات خریداران خودرو؛ چرا همیشه عدهای میگویند «نخرید»؟
از منظر اقتصاد رفتاری، بسیاری از مردم تصور میکنند فعالان بازار و معاملهگران اطلاعات دقیقتری از روند قیمتها دارند و به همین دلیل توصیههای آنها را بهعنوان یک سیگنال معتبر میپذیرند. در حالی که ممکن است بخشی از این سیگنالها با هدف تأمین منافع واسطهها و دلالان منتشر شود.
به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز طرحهای فروش خودروسازان، موجی از توصیهها در فضای مجازی و کانالهای غیررسمی منتشر میشود که از مردم میخواهد خودرو نخرند، زیرا بهزعم آنها قیمتها بهزودی کاهش خواهد یافت. این توصیهها در ظاهر تحلیل اقتصادی به نظر میرسند، اما همیشه بر پایه واقعیتهای بازار نیستند.
از منظر اقتصاد رفتاری، بسیاری از مردم تصور میکنند فعالان بازار و معاملهگران اطلاعات دقیقتری از روند قیمتها دارند و به همین دلیل توصیههای آنها را بهعنوان یک سیگنال معتبر میپذیرند. در حالی که ممکن است بخشی از این سیگنالها با هدف تأمین منافع واسطهها و دلالان منتشر شود.
تجربه بازار خودرو نشان داده است که همزمان با آغاز طرحهای فروش، ایجاد انتظار برای کاهش قیمت در بازار آزاد باعث میشود بخشی از خریداران خرید خود را به تعویق بیندازند. در چنین شرایطی، دلالانی که نقدینگی در اختیار دارند، فرصت پیدا میکنند خودروها را با قیمت پایینتر خریداری کرده و در آینده با نرخ بالاتر به فروش برسانند.
این الگو تنها به بازار خودرو محدود نیست. در بازارهای ارز، طلا و بورس نیز بارها دیده شده که شایعات و سیگنالهای غیررسمی، بیش از متغیرهای واقعی اقتصاد بر رفتار سرمایهگذاران اثر گذاشتهاند. به همین دلیل، هر توصیهای که با عنوان «تحلیل بازار» منتشر میشود، الزاماً بیطرفانه نیست.
البته این موضوع به معنای نادرست بودن همه توصیههای «نخرید» نیست و ممکن است در برخی مقاطع بازار واقعاً در مسیر اصلاح قیمت قرار داشته باشد. با این حال، تصمیمگیری برای خرید یا عدم خرید خودرو باید بر پایه شاخصهای واقعی مانند نرخ تورم، میزان تولید و عرضه، سطح تقاضا و شرایط کلی اقتصاد انجام شود، نه صرفاً بر اساس موجهای روانی فضای مجازی.
در اقتصادی که تورم همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر قیمتهاست، بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار خودرو نیز در بلندمدت از روند تورم تبعیت میکند. از این رو، خریداران باید پیش از هر تصمیم، واقعیتهای بازار را بررسی کنند و صرفاً تحت تأثیر شایعات و سیگنالهای غیررسمی قرار نگیرند.