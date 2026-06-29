قیمت جدید قند اعلام شد

به گزارش ایلنا؛ بر اساس اطلاعیه انجمن تخصصی صنعت قند ایران و در پی بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده توسط متخصصان این صنعت، با لحاظ معیار‌های متعدد از جمله استاندارد‌های کیفی، الزامات بهداشتی، اعتبار تولیدکنندگان در صنعت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، قند‌های تولیدی کشور در سه درجه کیفی و قیمتی طبقه‌بندی شده‌اند.

بر این اساس، قیمت تولیدکننده قند در سطح کشور، مطابق این درجه‌بندی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- قند درجه سه: هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار تومان (نرخ‌های پایین‌تر از این قیمت از نظر کیفی و بهداشتی مردود اعلام میگردند.)

۲- قند درجه متوسط: هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان

۳- قند درجه یک: هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار تومان

لازم به ذکر است که قیمت‌های فوق، قیمت درب کارخانه می‌باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین، این انجمن در آینده نزدیک فهرست برند‌های تولیدکننده قند در درجات کیفی یک تا سه را به منظور اطلاع‌رسانی به عموم مردم منتشر خواهد کرد.