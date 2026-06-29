قیمت جدید قند اعلام شد
انجمن تولیدکنندگان قند ایران در اطلاعیهای فهرست قیمت جدید قند بر اساس درجهبندی کیفی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس اطلاعیه انجمن تخصصی صنعت قند ایران و در پی بررسیهای کارشناسی انجامشده توسط متخصصان این صنعت، با لحاظ معیارهای متعدد از جمله استانداردهای کیفی، الزامات بهداشتی، اعتبار تولیدکنندگان در صنعت و رعایت حقوق مصرفکنندگان، قندهای تولیدی کشور در سه درجه کیفی و قیمتی طبقهبندی شدهاند.
بر این اساس، قیمت تولیدکننده قند در سطح کشور، مطابق این درجهبندی، به شرح زیر اعلام میشود:
۱- قند درجه سه: هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار تومان (نرخهای پایینتر از این قیمت از نظر کیفی و بهداشتی مردود اعلام میگردند.)
۲- قند درجه متوسط: هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان
۳- قند درجه یک: هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار تومان
لازم به ذکر است که قیمتهای فوق، قیمت درب کارخانه میباشد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین، این انجمن در آینده نزدیک فهرست برندهای تولیدکننده قند در درجات کیفی یک تا سه را به منظور اطلاعرسانی به عموم مردم منتشر خواهد کرد.