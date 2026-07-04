در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
بانکها به مردم و کسبوکارها خسارت بپردازند
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم اطلاعرسانی دقیق از دلایل اختلالات چند بانک بزرگ، گفت: بانکهایی که دچار اختلال هستند به مردم و کسبوکارها خسارت بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اختلالهای مکرر در شبکه بانکی کشور، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت پایداری و امنیت زیرساختهای الکترونیک به صدا درآورده است. قطع ناگهانی و طولانیمدت خدمات چند بانک بزرگ و جریانساز، بسیاری از شهروندان را در موقعیتهای حیاتی بلاتکلیف و سرگردان رها کرد.
در همین زمینه، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "علت اختلال چند هفتهای خدمات بانکی چیست؟" گفت: مشکل اصلی این است که وقتی چنین مشکلی برای سازمان خدماتدهندهای اتفاق میافتد، هیچگاه اعلام نمیکند که مشکل چه بوده یا از کجا بوده است.
وی ادامه داد: همین عدم اطلاعرسانی در مورد اصل موضوع موجب شده که ما نتوانیم راهحلی برای آن ارائه دهیم یا تیمهای فنی و متخصص ما نتوانند وارد عمل شوند و در این موضوع، کمک کنند.
لزوم اطلاعرسانی دقیق به مردم
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم اطلاعرسانی دقیق از مشکل پیشآمده برای برخی بانکها، گفت: این امر، موضوعی مردمی است زیرا امروز همه مردم و کسب و کارها، فعالان اقتصادی و... به صورت ناخواسته درگیر این موضوع شدهاند.
مسعودی ادامه داد: مساله مهم در این مورد این است که زمان آن رسیده که بانکهایی که روند خدماتدهی آنها دچار اختلال شده است، باید اعلام کنند که چگونه میتوانند این مسائل را حل کرده یا راهحلهای جایگزین اعلام کنند یا حتی خسارت پرداخت نمایند، زیرا این بانکها تعهدات، چکها و تسهیلاتی بر عهده دارند که باید پاسخگوی مردم و کسبوکارها باشند.
وی افزود: هرچند بانک مرکزی از تمهیداتی اعم از عدم برگشت چکها در این بانکها خبر داده، اما این تنها یک مُسکن بعد از ۳ هفته اختلال بانکها و نگرانی مردم است.
نیاز به تعریف پروتکل حمایتی از کسبوکارها داریم
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از برخورد نادرست بانکها با این مشکل، گفت: ما باید در چنین مواردی، پروتکل مشخصی داشته باشیم که اگر چنین مشکلاتی اتفاق افتاد، خسارت مردم و فعالین اقتصادی و کسب و کارهایی که خسارت مستقیم و غیر مستقیم از این موضوع دیدند را پرداخت کنند.
مسعودی افزود: چرا باید کسب و کارها در شرایط بحران، در خط اول باشند و سرویس بدهند، ولی وقتی چنین اتفاقاتی برای آنها میافتد، هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ سرویسی جهت التیام خاطر آنها داده نمیشود.