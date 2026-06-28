حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چه تمهیداتی برای جلوگیری از گران‌فروشی نان هم‌زمان با افزایش قیمت آن در تهران دیده شده است؟» گفت: تشدید نظارت و بازرسی هم‌زمان با اجباری شدن نصب نرخ‌نامه در نانوایی‌ها اعمال می‌شود.

موافق گرانی نیستیم، اما تورم بالاست

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ما موافق گرانی نیستیم؛ ولی زمانی که تورم در جامعه وجود دارد و دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، برخی کالاها گران خواهد شد.

رستگار ادامه داد: کاری که اکنون اتفاق افتاده، جلوگیری از سوءاستفاده و هرج و مرج در بازار نان است و هر کسی نمی‌تواند نان را به هر قیمتی بفروشد.

قیمت اصلی نان با نرخ کنونی فاصله زیادی دارد

رئیس اتاق اصناف تهران، خبر از طرح تشدید برخورد با گران‌فروشی نان در نانوایی‌ها داد و گفت: از روز گذشته (شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵) طرح تشدید مقابله با گران‌فروشی آغاز شده است.

رستگار ادامه داد: این افزایش قیمت برای جلوگیری از هرج و مرج در بازار نان بود و باید اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر، قیمت اصلی نان با نرخ واقعی تمام‌شده آن بسیار متفاوت است و دولت به آن یارانه می‌دهد؛ ولی به هر حال باید هزینه نانوا و نانوایی‌ها نیز تامین می‌شد.

تعیین سقف و کف قیمت نان آزاد

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا برای نان‌های آزادپز نیز قیمتی تعیین شده است؟» گفت: قیمت نان‌های آزادپز نیز تعیین تکلیف شده است. بنابراین، هم قیمت نان نانوایی‌های دولتی‌پز و هم آزادساز براساس نرخی که خود اتحادیه آنالیز و تعیین کرده، مشخص شده است.

رستگار ادامه داد: همه نانوایان اعم از دولتی و آزادپز باید حتما نرخ‌نامه را نصب بکنند و انشالله ما تشدید نظارت و بازرسی را روی نونوایی‌ها خواهیم داشت.

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