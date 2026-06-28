پتروشیمی تبریز؛ شتاب همزمان توسعه، پایداری تولید و تحول سازمانی در خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، خردادماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی همراه با پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای، ارتقای زیرساخت‌های تولید، اجرای برنامه‌های تحول سازمانی و گسترش اقدامات زیست‌محیطی بود. از تکمیل تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و اجرای پروژه‌های راهبردی تا توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی و حرکت به سمت تحول دیجیتال، مجموعه اقدامات این شرکت نشان می‌دهد پتروشیمی تبریز مسیر توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری را با رویکردی منسجم دنبال می‌کند.

توسعه پروژه‌های راهبردی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده تولید

یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت پتروشیمی تبریز در خردادماه، پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای بود. در همین راستا، مدیران پتروشیمی تبریز و بانک دی در نشستی مشترک، راهکارهای توسعه همکاری‌های مالی و تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های توسعه‌ای را بررسی کردند.

در این نشست، پروژه «اتیل‌بنزن و استایرن مونومر» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی کشور مورد توجه قرار گرفت؛ پروژه‌ای که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا کند. همچنین بر گسترش تعاملات بانکی، تسهیل خدمات مالی و پشتیبانی از اجرای پروژه‌های آینده شرکت تأکید شد.

همزمان، پروژه کولینگ هیبریدی نیز با هدف کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری انرژی و ارتقای پایداری عملیاتی، طبق برنامه در حال اجراست. بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخش مهندسی پروژه بیش از ۳۳ درصد و عملیات عمرانی بیش از ۴۶ درصد پیشرفت داشته و عملیات بتن‌ریزی حوضچه‌های اصلی، اجرای دیوارهای پیرامونی و آماده‌سازی محل نصب تجهیزات مطابق برنامه زمان‌بندی پیش رفته است.

اتکا به توان داخلی برای پایداری تولید

حفظ تولید پایدار و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، از دیگر محورهای مهم فعالیت پتروشیمی تبریز در این ماه بود.

عملیات تعمیرات اساسی واحد بوتن-۱ که با هدف افزایش ایمنی، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و بهبود عملکرد واحد آغاز شده بود، پس از طی مراحل تعمیر، بازرسی، اورهال تجهیزات و انجام آزمون‌های نهایی، با موفقیت به پایان رسید و این واحد بدون ثبت هیچ‌گونه حادثه ایمنی دوباره به مدار تولید بازگشت.

در ادامه همین رویکرد، متخصصان داخلی شرکت موفق شدند تجهیز راهبردی «دی‌کک درام» واحد الفین را طراحی، ساخت و پس از انجام تمامی آزمون‌های فنی و کنترل‌های کیفی در مجتمع نصب کنند. اجرای این پروژه با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی، بومی‌سازی تجهیزات و کاهش وابستگی به خارج از کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، الکتروموتور ۳۷۰۰ کیلوواتی واحد پلی‌اتیلن که به دلیل افزایش ارتعاشات به‌صورت موقت از مدار خارج شده بود، طی کمتر از ۲۴ ساعت با نمونه تعمیرشده جایگزین و مجدداً راه‌اندازی شد. انجام موفق این عملیات موجب شد روند تولید بدون افت ظرفیت ادامه یافته و از توقف طولانی‌مدت واحد جلوگیری شود؛ اقدامی که بیانگر آمادگی فنی و هماهنگی بالای تیم‌های تعمیراتی مجتمع است.

توسعه پایدار؛ محیط زیست در کنار تولید

یکی از مهم‌ترین رویکردهای پتروشیمی تبریز طی سال‌های اخیر، حرکت همزمان در مسیر توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست بوده است؛ رویکردی که در خردادماه نیز با اجرای پروژه‌های متعدد زیست‌محیطی دنبال شد.

در حوزه کنترل آلاینده‌ها، پروژه‌های جمع‌آوری و امحای ترکیبات آلی فرار با استفاده از فناوری RTO، پوشش‌گذاری حوضچه‌های تصفیه پساب، نصب تجهیزات پایش آنلاین آلاینده‌ها و توسعه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست.

در بخش مدیریت منابع آب نیز اجرای پروژه‌های بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب‌های صنعتی، توسعه شبکه پایش آب‌های زیرزمینی و برنامه انتقال و تصفیه پساب شهری، موجب شده سالانه حدود ۹۸۰ هزار مترمکعب در مصرف منابع آبی صرفه‌جویی شود.

همچنین تمامی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، پیش از اجرا تحت ارزیابی‌های زیست‌محیطی قرار می‌گیرند تا ضمن رعایت الزامات قانونی، توسعه صنعتی با حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات زیست‌محیطی همراه باشد.

حرکت به سوی تحول دیجیتال و بهره‌وری سازمانی

در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید، پتروشیمی تبریز گام جدیدی نیز در مسیر تحول دیجیتال برداشت و اجرای پروژه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPMS) را در حوزه بازرگانی آغاز کرد.

هدف این پروژه، بازطراحی فرآیندهای موجود، شناسایی گلوگاه‌ها، کاهش اتلاف منابع و استقرار ساختار فرآیندمحور به جای ساختار وظیفه‌محور است. تدوین شناسنامه جامع فرآیندها، تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تقویت کنترل‌های داخلی از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار این طرح خواهد بود.

این پروژه بخشی از برنامه کلان شرکت برای ارتقای بهره‌وری، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحول دیجیتال در حوزه‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی به شمار می‌رود.

مسیر رو به رشد پتروشیمی تبریز

مجموعه اقدامات انجام‌شده در خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد پتروشیمی تبریز توسعه را تنها در افزایش ظرفیت تولید خلاصه نمی‌کند، بلکه همزمان بر ارتقای فناوری، بومی‌سازی تجهیزات، افزایش قابلیت اطمینان واحدهای عملیاتی، توسعه زیرساخت‌های مالی، تحول دیجیتال و حفاظت از محیط زیست تمرکز دارد.

پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای، استفاده از توان متخصصان داخلی، اجرای طرح‌های بهره‌وری و توجه به الزامات توسعه پایدار، تصویری از شرکتی ارائه می‌دهد که تلاش می‌کند ضمن حفظ پایداری تولید، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو صنعت پتروشیمی کشور بیش از پیش تقویت کند.

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