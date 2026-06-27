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پروازهای ایران به امارات در فاز نخست با شرکت‌های ایرانی آغاز می‌شود

پروازهای ایران به امارات در فاز نخست با شرکت‌های ایرانی آغاز می‌شود
کد خبر : 1805115
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سازمان هواپیمایی کشوری از ازسرگیری پروازهای میان ایران و امارات متحده عربی از هفته جاری خبر داد و اعلام کرد در مرحله نخست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، پروازهای خود را ازسر خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از ازسرگیری پروازهای میان ایران و امارات متحده عربی از هفته جاری خبر داد و اعلام کرد که بر اساس این اطلاعیه، در پی مذاکرات انجام‌شده میان مقامات سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات و همچنین پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق مجاری دیپلماتیک، پروازهای میان دو کشور از هفته جاری از سر گرفته خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در راستای عادی‌سازی پروازهای برنامه‌ای با کشورهای همسایه و با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دو کشور، در مرحله نخست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی پس از معرفی به طرف اماراتی، پروازهای خود به مقاصد این کشور را از سر خواهند گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، در مرحله بعد نیز شرکت‌های هواپیمایی اماراتی با معرفی شرکت‌های مورد تأیید خود، فعالیت‌های پروازی به ایران را آغاز خواهند کرد تا روند تعاملات و همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل هوایی به شرایط عادی بازگردد.

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