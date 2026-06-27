تشریح کیفیت برنج وارداتی به کشور/ بازرگانان ایرانی علمی تجارت کنند

عیسی باقرزاده همایی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «گفته می‌شود برنج‌های وارداتی به کشور کیفیت لازم را ندارند، آیا این مساله درست است و آیا کیفیت در استانداردهای اجباری دیده نشده است؟» گفت: ما موظفیم در مورد برنج، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ را رعایت کنیم. اگر هر برنجی وارد کشور شود، ملاک عمل ما برای سنجش استاندارد بودن کالا، استاندارد ملی ایران است و اگه کالا با استاندارد ملی ایران مطابقت نداشته باشد، اجازه واردات آن را به کشور نخواهیم داد.

ملاک سنجش کیفیت و سلامت کالاها استانداردهای معتبر کشور است

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد گفت: اگر کسی ادعا می‌کند که برنج یا هر کالای مشمول استاندارد اجباری، کیفیت ندارد و استاندارد نیست، باید با مدارک بگوید که به طور مثال، من ۱۰۰ نمونه برنج با مشخصات مشخص، ساخت این کشور و علامت تجاری برداشتم، آزمون کردم و این برنج مطابق استاندارد نبوده است. بنابراین، اینکه ما می‌گوییم کالایی کیفیت ندارد، معتبر نیست.

باقرزاده ادامه داد: ملاک سنجش کالاهای صادراتی و وارداتی در این سازمان، بررسی‌ها بر اساس استانداردهای معتبر کشور است که برای هر کالای مشمول استاندارد اجباری وجود دارد.

فهرست استانداردهای اجباری اطلاع‌رسانی عمومی شده است

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد گفت: فهرست استانداردهای اجباری در سایت سازمان ملی استاندارد در بخش معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به آدرس qa.inso.gov.ir وجود دارد و قابل مشاهده است.

باقرزاده ادامه داد: همچنین، تمام مقررات سازمان ملی استاندارد در حوزه صادرات و واردات کالا شفاف و واضح در همین آدرس اطلاع‌رسانی شده و قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و هم روش‌های اجرایی آن قابل دسترس است و اگر شیوه‌نامه‌، دستورالعملی و مصوبه‌ای در این زمینه باشد، در آدرس مذکور اطلاع‌رسانی می‌شود و هر واردکننده و تاجری می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

تجار ایرانی علمی تجارت کنند

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در ابتدای فهرست استانداردهای اجباری در این سایت، یک‌سری مقررات فنی را تعریف کرده‌ایم، گفت: به طور مثال، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ در مورد برنج و یا سایر کالاها به صورت واضح و شفاف در دسترس مردم قرار دارد و تجار و بازرگانان می‌توانند این مقررات را مطالعه کنند و در تجارت خود به کار بگیرند.

باقرزاده به تجار پیشنهاد کرد که علمی تجارت کنند و ادامه داد: وقتی علمی تجارت می‌کنیم به این صورت است که ابتدا موانع را شناسایی می‌کنیم. در حوزه واردات و صادرات کالا، ۲ مانع یا به عبارتی، قانون و مقررات وجود دارد. به طور مثال، برنج وارداتی باید با استاندارد ملی ۱۲۷ منطبق باشد و اگر با استاندارد ۱۲۷ انطباق نداشت اجازه ورود نخواهد یافت.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد من این است که تجار و بازرگانان علمی عمل کنند، موانع تعرفه‌ای و فنی را شناسایی کنند و برای هر کدام از این موانع، اسناد و مدارک معتبر و مورد نیاز را طبق روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و قوانین و مقرراتی که برای هر کالا تدوین شده، فراهم کنند.

ملاک کیفیت کالا رضایت مشتری است

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد گفت: تجارت علم است و اگر کسی علمی عمل نکند، زیان خواهد دید. در حوزه تجارت هم هر کسی که می‌خواهد فعالیت کند، باید با دانش و تجربه حرکت و تجارت کند، قطعاً اگر کسی بر اساس دانش، تجارت کند، زیانی را نخواهد دید.

باقرزاده در پاسخ به این سوال که «آیا کیفیت در استاندارد اجباری دیده شده است؟» گفت: معیار سنجش کیفیت کالا، استاندارد است؛ هرچند که کیفیت را رضایت مشتری تعریف می‌کنیم. بنابراین ممکن است یک کالایی استاندارد باشد، ولی از نظر شما کیفیت لازم را ندارد. به طور مثال، دانه برنج بعد از پخت به میزانی قد نکشیده که انتظار داریم، اما ممکن است آن برنج استاندارد باشد. ملاک عمل و گواهی که برای واردات صادر می‌کنیم گواهی انطباق با استاندارد است.

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