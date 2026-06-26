اعلام قیمت طلا و سکه در ۵ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۵ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۲۹ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۲۱ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان رسید.

همچنین سکه طرح جدید ۱۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۵۹ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

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