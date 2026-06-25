به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد امروز (پنجشنبه چهارم تیر) در آیین گشایش رسمی مرکز تعالی دیجیتال بریکس برای شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی پیش از برگزاری یازدهمین نشست وزیران انرژی بریکس واقع در شهر گوروگرام هند به جایگاه این مرکز در تحقق اهداف راهبردی اعضای بریکس تأکید کرد.

متن کامل سخنرانی وزیر نفت در این آیین به شرح زیر است:

«مایه خرسندی فراوان است که در شهر گوروگرام حضور دارم تا در یازدهمین نشست وزیران انرژی بریکس شرکت کنم. در آغاز، مایلم صمیمانه‌ترین قدردانی خود را از دولت و مردم هند به‌دلیل میزبانی گرم و برگزاری شایسته و منظم این نشست مهم ابراز کنم.

راه‌اندازی «مرکز دیجیتال تعالی بریکس برای شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی» در حاشیه یازدهمین نشست وزیران انرژی، گامی مهم و نقطه عطفی در مسیر توسعه همکاری‌های انرژی میان کشورهای عضو بریکس به‌شمار می‌رود.

از منظر سیاست‌گذاری، این ابتکار می‌تواند به‌طور مؤثری در تحقق مجموعه‌ای از اهداف راهبردی نقش‌آفرینی کند؛ از جمله تقویت امنیت انرژی، ترویج انتقال فناوری و توسعه ظرفیت‌ها، حمایت از گذار انرژی همراه با حفظ دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد، تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب و ایجاد فرصت‌های تازه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی.

با توجه به تفاوت سطوح توسعه فناوری و میزان دسترسی به آن در میان اعضای بریکس، این مرکز می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف‌های فناورانه و تسریع استقرار زیرساخت‌های تازه انرژی در کشورهای عضو ایفا کند.

از این رو، جمهوری اسلامی ایران از تأسیس مرکز دیجیتال بریکس به‌عنوان زمینه‌ای عملی برای تقویت همکاری‌های فنی، ترویج نوآوری، ارتقای ظرفیت‌ها و تسهیل تبادل دانش و تجربه‌ها میان کشورهای عضو استقبال می‌کند.

این ابتکار، بیانگر عزم و اراده مشترک کشورهای عضو بریکس برای گسترش همکاری‌های عملی در بخش انرژی و پیشبرد راهکارهای نوآورانه در رویارویی با چالش‌های در حال تحول نظام جهانی انرژی است.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، مایلم از دولت هند و همه کشورهای عضو مشارکت‌کننده به‌دلیل تلاش‌های ارزشمند و تعهد سازنده آن‌ها در تحقق این ابتکار مهم قدردانی کنم. »

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