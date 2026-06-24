قیمت نفت بیش از ۳ دلار کاهش یافت
قیمت نفت خام در پی نشانههایی مبنی بر بهبود جریان عرضه از تنگه هرمز با افت بیش از ۳ دلاری همراه شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، نشانههایی مبنی بر تردد کشتیها از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت خام در معاملههای روز چهارشنبه (سوم تیر) با بیش از ۳ دلار کاهش، به پایینترین سطح از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برسد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۱۳ و ۲۷ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۳۲ سنت یا ۴.۳ درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت دابلیوتیآی آمریکا با ۳ دلار و ۲ سنت یا ۴.۱۳ درصد کاهش، ۷۰ دلار و ۱۹ سنت بهازای هر بشکه داد و ستد شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملههای اولیه روز چهارشنبه به ۷۳ دلار و ۶۰ سنت رسید که پایینترین سطح از ۲۷ فوریه (هشتم اسفند ۱۴۰۴)، یک روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، است.
قیمت نفت خام آمریکا هم به ۷۰ دلار و ۹۱ سنت برای هر بشکه رسیده بود که پایینترین سطح از سوم مارس (۱۲ اسفند) تاکنون است.
تیم واترِر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کیسیام ترید در اینباره گفت: با وجود نشانههای اولیه دلگرمکننده از بهبود تردد نفتکشها، بازار سناریویی مهمتر یعنی ورود دوباره نفت ایران به بازار جهانی و عادیشدن تردد از تنگه هرمز را در نظر میگیرد.
واترر افزود: چنانچه تحریمها کاهش یابد، تولید و صادرات ایران میتواند بهسرعت افزایش یابد و احتمال میدهیم این امر ظرف چند هفته صورت گیرد، نه چند ماه.
علاوه بر نشانههایی مبنی بر کاهش تقاضا در بازار، فروش محمولههای نفت خام تخفیفدار در سراسر جهان، جریانهای تجاری را تغییر میدهند، این در حالی است که بازارها به دلیل عرضه سریع از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه و افزایش فروش نفت ایران پس از لغو موقت تحریمهای آمریکا زیر فشار قرار دارند.
قیمتهای نفت همچنین در هفته جاری به دلیل معافیت ۶۰ روزه ایران از تحریمهای آمریکا پس از تفاهمهای اولیه تهران و واشینگتن برای پایاندادن به جنگ کاهش داشته است.
بانک جیپی مورگان روز چهارشنبه پیشبینی خود را درباره قیمت نفت خام برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به دلیل افت کمتر از انتظار ذخیرهسازیهای تجاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و تقاضای کمتر نفت کاهش داد.
این بانک آمریکایی پیشبینی کرد که میانگین قیمت نفت برنت در سهماه سوم سال جاری میلادی به ۸۶ دلار و در سهماه آخر به ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد.