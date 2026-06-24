به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد که برای حضور در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس امروز (چهارشنبه، سوم تیر) تهران را به مقصد هند ترک کرد، در نخستین روز از سفرش با شری مانوهر لال، وزیر نیرو، مسکن و امور شهری هند دیدار و گفت‌گو کرد.

وی در بدو ورود به فرودگاه گفته بود: برای توسعه روابط با هند در همه زمینه‌ها به‌ویژه بخش انرژی آماده هستیم.

یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) در شهر گوروگرام هند برگزار می‌شود.

گروه بریکس، ۱۱ بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه بزرگ جهان شامل برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی را گردهم آورده است.

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ایران آماده توسعه روابط با هند در بخش انرژی است

وزیر نفت گفت: برای توسعه روابط با هند در همه زمینه‌ها به‌ویژه بخش انرژی آماده هستیم.

وی همچنین در بدو ورود به هند برای شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت انرژی کشورهای عضو گروه بریکس، گفت: ایران و هند قرن‌هاست که روابط تاریخی بلندمدتی با یکدیگر دارند.

وی با اعلام اینکه در دیدارهای دوجانبه و در نشست وزیران نفت و انرژی اعضای گروه بریکس گفت‌وگو خواهم کرد، افزود: پس از پایان این نشست‌ها، درباره مسائل مطرح‌شده از جمله تحریم‌ها توضیحات بیشتری ارائه می‌دهم.

وزیر نفت با اشاره به اعطای معافیت ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی ایران بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تصریح کرد: مسیر خود را ادامه می‌دهیم و اکنون برای گسترش روابط با هند در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی آماده هستیم.

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