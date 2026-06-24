واکنش وزارت ارتباطات به گمانهزنیها درباره منشأ اختلالات بانکی
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت دادن اختلالات اخیر شبکه بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را فاقد پشتوانه فنی دانست و تاکید کرد که چنین نتیجهگیریهایی قابل اتکا نیست.
به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نسبت دادن اختلالات اخیر بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل بدون ارائه شواهد فنی، نتیجهگیری غیر قابلاتکا و غیرکارشناسانه است. چرا که سامانههای Core Banking این بانکها و شرکت ارائه کننده خدمات به آنها اصلا به اینترنت عمومی متصل نیستند. سایر سامانه هایشان هم ایران اکسس هست.
وی در ادامه افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشأ شبکه داخلی و حدود ۲۵۰ هزار رخداد با منشا اینترنت بینالملل ثبت میشود. علاوه بر اینها در دوره محدودیتها نیز بیش از ۱۰ درصد کاربران همچنان به اینترنت بینالملل دسترسی داشتند. طرح ادعاهای فاقد پشتوانه فنی، کمکی به شناخت ریشه واقعی رخدادها و ارتقای امنیت کشور نخواهد کرد.