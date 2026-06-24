خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش وزارت ارتباطات به گمانه‌زنی‌ها درباره منشأ اختلالات بانکی

واکنش وزارت ارتباطات به گمانه‌زنی‌ها درباره منشأ اختلالات بانکی
کد خبر : 1803872
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت دادن اختلالات اخیر شبکه بانکی به بازگشایی اینترنت بین‌الملل را فاقد پشتوانه فنی دانست و تاکید کرد که چنین نتیجه‌گیری‌هایی قابل اتکا نیست.

به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نسبت دادن اختلالات اخیر بانکی به بازگشایی اینترنت بین‌الملل بدون ارائه شواهد فنی، نتیجه‌گیری غیر قابل‌اتکا و غیرکارشناسانه است. چرا که سامانه‌های Core Banking این بانک‌ها و شرکت ارائه کننده خدمات به آنها اصلا به اینترنت عمومی متصل نیستند. سایر سامانه هایشان هم ایران اکسس هست.

وی در ادامه افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشأ شبکه داخلی و حدود ۲۵۰ هزار رخداد با منشا اینترنت بین‌الملل ثبت می‌شود. علاوه بر اینها در دوره محدودیت‌ها نیز بیش از ۱۰ درصد کاربران همچنان به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشتند. طرح ادعاهای فاقد پشتوانه فنی، کمکی به شناخت ریشه واقعی رخدادها و ارتقای امنیت کشور نخواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی