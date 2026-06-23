وزیر نفت با مقامهای انرژی اعضای بریکس دیدار میکند
سخنگوی وزارت نفت اعلام کرد: وزیر نفت در سفر برای شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس با وزیر نفت هند و دیگر مقامهای کشورهای عضو، همسو با همکاریهای مهم پیشرو دیدار و گفتوگو میکند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سامان قدوسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت:
«وزیر نفت بهمنظور شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس عازم هند میشود.
محسن پاکنژاد در این سفر با وزیر نفت هند و دیگر مقامات کشورهای عضو در راستای همکاریهای مهم پیشرو دیدار و گفتوگو خواهد داشت.»