وزیر نفت با مقام‌های انرژی اعضای بریکس دیدار می‌کند

سخنگوی وزارت نفت اعلام کرد: وزیر نفت در سفر برای شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس با وزیر نفت هند و دیگر مقام‌های کشورهای عضو، همسو با همکاری‌های مهم پیش‌رو دیدار و گفت‌وگو می‌کند.