رئیس پژوهشگاه ارتباطات در تشریح نتایج سفر به چین مطرح کرد؛
پیگیری پیشنهاد ایران برای ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس»
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاوردهای حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع نوآوری شبکههای آینده بریکس ۲۰۲۶، از پیگیری ابتکارهای مشترک برای توسعه زیرساختهای ارتباطی، ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» و گسترش همکاریهای پژوهشی در فناوریهای نسل آینده ارتباطات خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در تشریح نتایج سفر به چین و شرکت در مجمع نوآوری شبکههای آینده بریکس ۲۰۲۶ که در شهر شنزن برگزار شد و سخنرانی در این مجمع و ارایه پیشنهاد «ایران برای همکاری بریکس پلاس در توسعه شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد» و همچنین مشارکت در نشستهای تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری در توسعه زیرساختهای دیجیتال، تبادل داده و فناوریهای نوین را از مهمترین محورهای مورد توجه کشورهای عضو این گروه عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش روزافزون فناوریهای دیجیتال در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: کشورهای عضو بریکس تلاش دارند از طریق سازوکارهای مشترک، ظرفیتهای علمی، صنعتی و فناورانه خود را همافزا کرده و زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند.
تمرکز بریکس بر توسعه شبکه کابلهای زیردریایی
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در نشستهای اخیر بریکس را توسعه همکاریها برای ایجاد شبکه کابلهای زیردریایی میان کشورهای عضو دانست و گفت: ایده بررسی امکان ایجاد این شبکه از سال ۲۰۱۶ مطرح شده و هدف آن پاسخگویی به نیازهای روبهرشد تبادل داده و تقویت اتصال دیجیتال میان اعضاست.
شیخی افزود: در سال ۲۰۲۵ و با ابتکار برزیل، کارگروه بررسی الزامات کابل زیردریایی بریکس تشکیل شد تا امکانسنجی فنی و اقتصادی این طرح را دنبال کند. این مطالعات بر توسعه زیرساختهای ارتباطی در حوزههای علم، فناوری و آموزش و همچنین افزایش ظرفیت ارتباطی میان کشورهای عضو متمرکز است.
وی هدف این طرح را تقویت هماهنگی راهبردی در حوزه کابلهای زیردریایی و زمینی، بهبود اتصال دیجیتال بینالمللی، کاهش شکاف دیجیتال و افزایش تابآوری زیرساختهای ارتباطی عنوان کرد و افزود: هسته اصلی این شبکه بر پایه مسیرهای اصلی کابلهای زیردریایی طراحی شده و با شاخههای منطقهای و مسیرهای زمینی تکمیل خواهد شد.
پیشنهاد ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس»
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به برنامه کشورهای عضو برای توسعه همکاریهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: با گسترش فناوریهای نوین، رویکردهای سنتی حوزه مخابرات در حال جایگزینی با الگوهای جامع حکمرانی دیجیتال است.
وی افزود: وزرای ارتباطات کشورهای عضو بریکس در نشستهای اخیر بر توسعه یک اکوسیستم دیجیتال باز، نوآورانه و فراگیر تأکید کردهاند؛ اکوسیستمی که با مشارکت دولتها، صنعت، دانشگاهها و سرمایهگذاران بتواند فرصتهای دیجیتال را به شکل گستردهتری در اختیار اعضا قرار دهد.
شیخی از طرح پیشنهاد ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» خبر داد و اظهار کرد: این پلتفرم بهعنوان بستری برای همکاریهای بینالمللی در صنعت دیجیتال طراحی شده و امکان تعامل میان دولتها، شرکتها، اندیشکدهها، انجمنهای صنعتی و سرمایهگذاران کشورهای عضو را فراهم خواهد کرد.
به گفته وی، ایجاد جامعههای تخصصی آنلاین، پایگاههای آموزشی و دانشی، شبکه اندیشکدهها و متخصصان، نمایشگاههای مجازی فناوری و سازوکارهای تأمین مالی و سرمایهگذاری از جمله بخشهای پیشبینیشده برای این پلتفرم است.
همکاری مشترک در فناوریهای نسل آینده ارتباطات
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به برنامه کاری گروه مطالعاتی ارتباطات نسل آینده بریکس در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: این گروه با هدف تقویت همکاریهای پژوهشی و فناورانه میان کشورهای عضو در حوزه فناوریهای نوین ارتباطی تشکیل شده است.
وی افزود: در چارچوب این برنامه، گروههای کاری تخصصی در حوزههایی نظیر اتصال شبکهای کشورهای عضو، فناوریهای ارتباطی آینده موسوم به Net2030، توسعه پلتفرمهای مشترک API، تعاملپذیری عاملهای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و شبکههای محاسباتی ـ ارتباطی فعالیت خواهند کرد.
شیخی با بیان اینکه این گروهها با مشارکت دانشگاهها، پژوهشگران، شرکتها و نهادهای سیاستگذار کشورهای عضو فعالیت میکنند، ادامه داد: توسعه پژوهشهای مشترک، تبادل تجربه، تعریف پروژههای مشترک و مشارکت هماهنگ در تدوین استانداردهای بینالمللی از مهمترین اهداف این همکاریهاست.
برگزاری رویدادهای مشترک علمی و فناورانه
وی از برنامهریزی برای برگزاری مجموعهای از رویدادها و برنامه های مشترک در این چارچوب خبر داد و گفت: هفتمین مجمع نوآوری شبکههای آینده بریکس، نشستهای تخصصی بررسی پیشرفت پروژهها، کارگاههای آموزشی فناوریهای نوین ارتباطی و برنامههای توسعه منابع انسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله این برنامهها خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: توسعه همکاریهای علمی و فناورانه میان کشورهای عضو بریکس میتواند به تقویت زیرساختهای دیجیتال، افزایش ظرفیت نوآوری و شکلگیری پروژههای مشترک در حوزه اقتصاد دیجیتال منجر شود و فرصتهای تازهای برای همکاریهای بینالمللی در این حوزه فراهم آورد.
با توجه به ضرورت تقویت زیرساختهای دیجیتال در میان کشورهای عضو بریکس، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ۲۰۲۶ این گروه در چین، ضمن ارائه پیشنهاداتی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد «شبکه معتمد»، پیرامون همکاریهای مشترک با سایر اعضا جهت دستیابی به یک «ابر اکوسیستم دیجیتال» تبادلنظر کرد؛ پیشنهادی که در پاسخ به آن، راهکارهای متقابلی نیز از سوی سایر کشورها برای توسعه همکاریهای فناورانه با ایران مطرح شد.