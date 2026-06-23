تا رفع اختلالات بانکی با پول نقد به جایگاههای سوخت مراجعه کنید

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاهها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.

وی افزود: تا رفع اختلالات بانکی با پول نقد به جایگاههای سوخت مراجعه کنیدطی روزهای اخیر هم برای جایگاههای سوخت که منابع مالی غیردسترس در برخی بانکها داشتند و هم برای مردم مشکلاتی در پرداخت بهای سوخت وجود داشت که با مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به جایگاهها و نیز صبوری مالکان و کارکنان محترم شرایط را مدیریت کردیم ولی از امروز وضعیت سختتر شده است.

وی تاکید کرد: عملا مردم عزیز برای اینکه با مشکل مواجه نشوند لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاهها مراجعه کنند یا نهایتا اینکه امکان کارت به کارت داشته باشند. البته امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاصی برای کارتهای بانکی و کارتخوانهای بانکی وجود دارد که احتمال موفقیت آن پایین است.با همکاری مردم امکان سپری کردن این شرایط راحتتر خواهد بود.

نواز ادامه داد: مسئولان محترم سیستم بانکی در تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع رسانی لازم انجام شده و خواهد شد.

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