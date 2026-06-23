روسیه واردات سوخت را بررسی میکند
منابع مطلع از برنامه روسیه برای واردات سوخت بهمنظور مقابله با اختلال در عرضه خبر دادند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، روزنامه ودوموستی روسیه روز سهشنبه (یکم تیر) به نقل از دو منبع ناشناس گزارش داد که مسکو بهمنظور کاهش اختلال در عرضه بنزین و گازوئیل ناشی از حملههای اوکراین به پالایشگاههای نفت این کشور، در حال بررسی واردات سوخت و ارائه یارانه برای محدود کردن قیمتهاست.
مناطق متعددی در سراسر روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان، از محدودیتهای فروش سوخت، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و صفهای طولانی در جایگاههای عرضه سوخت به دلیل کمبود عرضه خبر دادهاند.
مسکو افزون بر عرضه نفت خام به خارج از کشور، بهطور معمول انواع فرآوردههای نفتی را صادر میکند. با این حال، حملههای اوکراین به پالایشگاههای روسیه، این کشور را بر آن داشت تا صادرات بنزین و سوخت را ممنوع کند.
بر اساس گزارش این روزنامه، واردات بهعنوان گزینهای در نشست تأمین سوخت به ریاست الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، در روز دوشنبه مطرح شده است.
دو منبع صنعتی در گفتوگو با رویترز بیان کردند که یارانه سوخت وارداتی با هدف محدود کردن قیمت سوخت در این نشست بررسی شد که موضوعی حساس برای عموم و محرکی ناخواسته برای رشد تورم است.
به گفته منابع صنعتی، تولید روزانه بنزین روسیه هفته گذشته در مقایسه با میانگین ماه ژوئن ۲۰۲۵ با ۲۵ درصد کاهش به حدود ۹۰ هزار تن (۷۶۵ هزار بشکه) رسید.
بر اساس دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) و به گفته منابع بازار، صادرات دریایی فرآوردههای نفتی روسیه در نیمه نخست ماه ژوئن در مقایسه با نیمه نخست ماه مه به دلیل تعمیرات برنامهریزی نشده پالایشگاه پس از حملههای پهپادی اوکراین، با ۱۵ درصد کاهش به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید.
در همین حال، چهار منبع صنعتی هفته گذشته اعلام کردند که روسیه قرار است بهمنظور مدیریت کمبود بنزین، در ماه ژوئن از طریق دریا سوخت وارد کند.