شرط واردات خودرو اعلام شد
سخنگوی وزارت صمت گفت: خودروهای وارداتی در چارچوب سامانههای مربوطه و با شرایط مشخص از جمله موجود بودن خودرو در گمرک و تعیین قیمت قطعی عرضه میشوند.
به گزارش ایلنا، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گلایهها و انتقادات مردم درباره بازار خودرو اظهار کرد: در موضوع خودرو سه محور اصلی شامل قیمت، کیفیت و نحوه عرضه و ثبتنام همواره مورد توجه بوده و پرسشهای متعددی در این زمینه از سوی مردم مطرح میشود.
وی با اشاره به فرآیند فروش خودروهای تولید داخل گفت: فروش خودرو از طریق سامانههایی انجام میشود که توسط خودروسازان اعلام میشود و در این فرآیند باید سهمهای قانونی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز رعایت شود.
اگر عرضه کافی باشد، دوره انتظار کاهش مییابد
زارعی افزود: بخشی از خودروهای تولیدی باید به مشمولان این قانون اختصاص یابد و به همین دلیل ممکن است برخی متقاضیان با طولانی شدن زمان انتظار مواجه شوند که این موضوع یکی از پرسشهای پرتکرار مردم است.
سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه رادیویی ادامه داد: آمار مشمولان طرح جوانی جمعیت در اختیار سازمان ثبت احوال است و وزارت صمت بهصورت مستقیم این آمار را در اختیار ندارد و از طریق ارتباط دادهای میان ثبت احوال و خودروسازان، فرآیند تخصیص انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای خودرو تصریح کرد: اگر میزان تولید و عرضه خودرو به اندازه کافی باشد، طبیعتاً دوره انتظار و مشکلات ناشی از کمبود عرضه کاهش پیدا میکند و بخشی از نارضایتیها برطرف خواهد شد.
ارتقای کیفیت خودرو بهصورت هفتگی در حال پیگیری است
زارعی با بیان اینکه وزارت صمت پیگیر ارتقای کیفیت خودروهاست، گفت: آییننامه تضمین کیفیت خودرو سال گذشته به تصویب و ابلاغ هیئت وزیران رسیده و کمیته کیفیت خودرو نیز تشکیل شده و ستاد کیفیت بهصورت هفتگی در حال بررسی موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت است.
واردات خودرو با شرط موجود بودن و قیمت قطعی انجام میشود
وی درباره سامانههای فروش خودرو نیز توضیح داد: خودروهای تولید داخل از طریق سامانههای معرفیشده توسط خودروسازان عرضه میشوند و خودروهای وارداتی نیز در چارچوب سامانههای مربوطه و با شرایط مشخص از جمله موجود بودن خودرو در گمرک و تعیین قیمت قطعی عرضه میشوند.
زارعی همچنین با اشاره به ضوابط واردات خودرو گفت: واردات خودرو باید با تأمین ارز و رعایت سقف زمانی تحویل انجام شود و این موضوع در چارچوب سیاستگذاریهای کلان و با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی مدیریت میشود.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت صمت در تلاش است با افزایش تولید، بهبود کیفیت و ساماندهی فرآیند عرضه، شرایط بازار خودرو را بهبود بخشد، هرچند حل کامل این مسائل نیازمند همکاری سایر دستگاهها و افزایش ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی کشور است.