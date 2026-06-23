خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی ادارات پرمصرف برق اعلام شد

اسامی ادارات پرمصرف برق اعلام شد
کد خبر : 1803247
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اسامی ادارات و سازمان‌های ملی و استانی پرمصرف شهر تهران را که مشمول قطع برق و اعمال محدودیت شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت، در گفت‌وگویی با صداوسیما از قطع برق ۶۲ سازمان و اداره ملی و استانی در شهر تهران خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تذکرها و پیام‌های متعدد درباره مدیریت مصرف انرژی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، برق این ادارات به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به الزامات مدیریت مصرف انرژی قطع شده است.

پوریا در ادامه با بیان این موضوع که نظارت بر مصرف برق دستگاه های اجرایی به صورت مستمر از سوی کارشناسان و متخصصان این شرکت به صورت ۲۴ ساعته و با استفاده از سامانه های هوشمند رصد و پایش توزیع برق پایتخت ادامه دارد تصریح کرد: مرکز همایش های شرکت نفت، سازمان میراث فرهنگی، شرکت مخابرات ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شهرداری منطقه ۴، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موزه جواهرات ملی بانک مرکزی و شرکت نفت فلات قاره از جمله دستگاه هایی هستند که به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های ابلاغی و عبور از سقف مجاز مصرف، مشمول قطعی برق شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی