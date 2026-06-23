وزارت خزانهداری آمریکا معافیت ایران از تحریمهای نفتی را صادر کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا مجوز فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) صادر کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC)، روز دوشنبه (یکم تیر ۱۴۰۵) با هدف اجرای توافق ایران و ایالات متحده که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) امضا شد، مجوز فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) صادر کرد.
بر اساس شرایط مجوز عمومی دفتر کنترل داراییهای خارجی، بازوی اجرای تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، خریداران میتوانند هزینه خرید نفت خام، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران، خدمات حملونقل و بیمه را به دلار آمریکا پرداخت کنند.
مجوز دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا پس از مذاکرات روز یکشنبه (۳۱ خرداد) ایران و ایالات متحده در سوئیس صادر شد.
بر اساس مجوز دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، معاملههای الزامآور برای تولید، فروش، حملونقل و تخلیه محمولههای نفت خام و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی از جمله معاملههای مربوط به پهلوگیری و لنگر انداختن ایمن نفتکشهای حامل نفت خام، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران؛ حفظ سلامت یا ایمنی خدمه نفتکشها، تعمیرات اضطراری یا فعالیتهای مرتبط با حفاظت محیط زیست نفتکشها و محمولههای ذخیره شده در مخازن ذخیرهسازی؛ خدماتی مانند مدیریت نفتکش، خدمه، سوخترسانی دریایی (بانکرینگ)، هدایت در بنادر، ثبت، حق استفاده از پرچم، بیمه، طبقهبندی و عملیات نجات مجاز خواهد بود.
بر اساس این مجوز، تحریمهای اعمالشده بر خریداران نفت ایران لغو میشوند.