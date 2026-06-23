قیمت نان در تهران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت نان در تهران دو برابر شد.

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آردو نان اتاق اصناف ایران نیز این افزایش قیمت نان را تایید کرد.

طبق بررسی‌های ایلنا، قیمت لواش ۲۷۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان و سنگک ۱۵۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و از عصر دیروز روی دستگاه‌های نانو در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است.

موضوع افزایش قیمت نان از چند وقت پیش مطرح بود و برخی استان‌ها هم قیمت را غیر رسمی گران کرده بودند اماغلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دو روز پیش در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و انتقال یارانه نان از نانوا به خانوار و افزایش کالابرگ در دستور کار است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (جدید) مشخص شده که نسبت به یارانه آرد و نان سال گذشته افزایش داشته است.

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