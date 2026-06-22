به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور امروز (دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵) در مراسم روز ملی اصناف که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تبریک روز ملی اصناف، گفت: من هم نمک‌پرورده اصنافم.

وی با خطاب قرار دادن اصناف، گفت: شما جانانه در جنگ، بازار کالا و خدمات را مدیریت و شما بازار را مدیریت کردید که مردم احساس کمبود کالا نکردند.

تلاش دشمن ساقط کردن نظام در ۳ روز بود

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تلاش همه جانبه اصناف در آرامش کشور در دوره جنگ تاثیرگذار بود، گفت: تلاش دشمن این بود که مردم ناراضی شوند و به خیابان بریزند و در عرض ۳ روز نظام را ساقط کنند، اما غافل بودند که اصناف ما ریشه در آب و خاک این کشور دارند و اجازه این کار را نمی‌دهند.

در مذاکرات با سربلندی وارد شدیم

وی افزود: در روند مذاکراتی که شکل گرفته با عزت و سربلندی و بدون وا دادن وارد شدیم و تمام مواردی که توقع داشتیم را در بندها امضا کردیم، هر جا هم خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند ما کوتاه نمی‌آییم و سر خم نخواهیم کرد.

پزشکیان گفت: در این روند که شروع شده لبنان را به خاطر ایران کوتاه آمدند. گشایش‌های خوبی ایجاد شده است. الان بستر برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم شده است. امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کنند، آن‌ها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها سریع‌تر و بهتر شده است.

او افزود: هر پیامی که باعث شکاف و تفرقه شود آب در آسیاب دشمن ریختن است. این تفاهم تا الان وجود نداشته است. رزمندگان افتخار آفریدند و ما باید تلاش کنیم آن‌ها را سربلند کنیم.

وی ادامه داد: غیر از معیشت و شغل مردم، چیز دیگری در ذهن ما به عنوان دولت نیست. نمی‌شود مسلمان باشیم و عده‌ای شب گرسنه سر بر بالش بگذارند.

رئیس‌جمهور افزود: ما باید بتوانیم مشکل مردم را حل کنیم.

پزشکیان افزود: کشورهایی که از خارج منطقه وارد این حوزه شده‌اند، همواره در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه بوده‌اند و باید مراقب باشیم که اهداف آنان محقق نشود. امروز روابط ما با همسایگان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و فعالان اقتصادی و اصناف نیز می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت تلاش کرده است زمینه فعالیت، تسهیل امور و اعتماد به اصناف و بازاریان را فراهم کند و با رویکرد واگذاری اختیارات به بخش‌های اثرگذار، مدیریت شرایط را به نحو مطلوب پیش ببرد. اگر مردم و اصناف همچنان در صحنه حضور داشته باشند، برای سایر چالش‌های کشور نیز راه‌حل‌های مناسب پیدا خواهد شد.

پزشکیان وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل عزت و سربلندی کشور دانست و گفت: هر سخن، موضع یا اقدامی که موجب تفرقه شود، در حقیقت آب ریختن به آسیاب دشمن است.

رئیس جمهور افزود: بنده نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم، اما برای حفظ وحدت و انسجام ملی از بیان آنها خودداری کرده‌ام تا این مسیر ادامه یابد. اگر امروز به این نقطه رسیده‌ایم، نتیجه وحدت و همدلی است و بدون این سرمایه ارزشمند، چنین دستاوردهایی حاصل نمی‌شد.

پزشکیان با تشریح روند تصمیم‌گیری درباره مذاکرات اظهار داشت: این مسیر در شورای عالی امنیت ملی به صورت متفق‌القول به تصویب رسیده که اتفاق بزرگی است. همه اعضا بر این باور بودند که باید عزت و سربلندی به دست آمده در میدان، در عرصه دیپلماسی نیز تثبیت شود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: خود را موظف می‌دانیم با تمام وجود از نیروهای مسلحی که برای کشور افتخار آفریدند حمایت کنیم و شرایطی فراهم آوریم که این عزیزان با اقتدار به مسیر خود ادامه دهند. هر دستاوردی که امروز حاصل شده متعلق به همه مردم است و هیچ فردی نمی‌تواند آن را به نام خود ثبت کند. این موفقیت‌ها با هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری محقق شده و بدون آن امکان‌پذیر نبود.

پزشکیان، اصناف و اتحادیه‌های صنفی را از ساختارهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ما به شما باور داریم. اصناف در طول تاریخ انقلاب خدمات بزرگی انجام داده‌اند و در حوزه‌های عام‌المنفعه از جمله ساخت بیمارستان، خانه بهداشت، مدرسه و سایر زیرساخت‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس جمهور ادامه داد: از همه فعالان صنفی قدردانی می‌کنیم و آمادگی داریم هر آیین‌نامه، دستورالعمل یا قانونی را که مانعی در مسیر فعالیت شما ایجاد کرده است، مورد بازنگری قرار داده و اصلاح کنیم.

پزشکیان افزود: این ما و شما هستیم که باید ایران قدرتمند را بسازیم. باید دست در دست یکدیگر، فارغ از هر زبان، قومیت، نژاد، جنسیت و مذهب، برای اعتلای کشور تلاش کنیم؛ چرا که همه فرزندان این سرزمین هستند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به درخشش تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام جهانی اظهار داشت: شاهد بودید که چه صحنه‌های زیبایی خلق شد. بازیکنان با تمام وجود تلاش کردند و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را با افتخار خواندند. امروز ایران در صدر اخبار جهان قرار گرفته و از ایران و ایرانی با عزت و نیکی یاد می‌شود و این دستاورد چیزی جز نتیجه وحدت و همدلی نیست.

پزشکیان تأکید کرد: برای حفظ این همدلی و انسجام باید تلاش کنیم فشار را از دوش مردم برداریم، خدمات شایسته ارائه دهیم و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.

رئیس جمهور گفت: با هم پیش خواهیم رفت. ما عزیز بوده‌ایم، عزیز هستیم و عزیز خواهیم ماند و باور داریم که خون شهدای عزیزمان به گل‌های سرخ عزت و افتخار این سرزمین تبدیل خواهد شد و ایران را به جایگاهی شایسته در منطقه و جهان خواهد رساند.

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