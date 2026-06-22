رئیس اتاق اصناف ایران:
شناسایی گلوگاههای تامین کالا در دستور کار قرار داد
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هیچ کمبودی در کالاهای مورد نیاز مردم در جنگ وجود نداشت، گفت: اتاق اصناف، شناسایی گلوگاههای تامین کالا را در دستور کار ویژه قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امروز (دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵) در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف که با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمد اتابک وزیر صمت، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از اصناف برگزار شد، با اشاره به نقش اصناف در جنگ تحمیلی اخیر، از شناسایی گلوگاههای تامین کالا در دوران جنگ خبر داد و گفت: در جنگ اخیر هیچ کمبودی در کالاهای مورد نیاز مردم در بازار دیده نشد.
وی با اشاره به مشکلات اصناف و مردم در شرایط کنونی، گفت: با چالشهای ساختاری، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه تولید، فشارهای مالیاتی، ناترازی انرژی و... روبروییم.
وی افزود: در چنین فضایی، توجه به وضعیت اصناف و شبکه گسترده توزیع کالا و خدمات در کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. اصناف در طول دهههای گذشته و در تمامی بزنگاههای حساس تاریخی، از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای اقتصادی، همهگیری کرونا، جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، همواره در کنار مردم حضور داشتهاند و اجازه ندادهاند جریان تأمین کالا و خدمات در کشور متوقف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش راهبردی این بخش در اقتصاد کشور بیان کرد: فعالان صنفی را میتوان افسران خط مقدم جبهه اقتصادی دانست؛ افرادی که در سختترین شرایط مسئولیت تأمین نیازهای روزمره مردم را بر عهده گرفتهاند. از این منظر، نقش اصناف صرفا یک نقش اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی گفت: امروز اصناف با مجموعهای از فشارهای مضاعف مواجه هستند. افزایش هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه، آسیبهای ناشی از شرایط جنگی، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت منابع مالی، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با دشواری همراه کرده است. با این حال، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط تنها با تلاش، همت و ایستادگی صاحبان خود به فعالیت ادامه میدهند.
نودهفراهانی افزود: واقعیت آن است که طی سالهای اخیر حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی به شکل محسوسی کاهش یافته است. هنگامی که هزینهها به صورت مستمر افزایش مییابد و فضای اقتصادی با نااطمینانی روبهرو میشود، منطق فعالیت اقتصادی نیز دچار اختلال خواهد شد. فعالیت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که فعالان بازار بتوانند در فضایی قابل پیشبینی برای آینده خود برنامهریزی و سرمایهگذاری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف افزود: تقویت سرمایه در گردش واحدهای صنفی یک ضرورت اساسی است؛ چرا که بدون توجه به این موضوع، بخش قابل توجهی از فعالان صنفی ناگزیر از خروج از چرخه فعالیت اقتصادی خواهند شد. شبکه اصناف و بازار به عنوان ستون اصلی توزیع کالا و خدمات در کشور و یکی از ارکان مهم تأمین معیشت مردم، نیازمند نگاه حمایتی و برنامهریزی دقیق در سطح سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تبعات جنگ و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم میکند، لازم است بخش خصوصی و به ویژه اصناف در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرند. انتظار میرود دستگاههای مسئول از جمله بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، با درک شرایط ویژه امروز، حمایت مؤثرتری از فعالان صنفی به عمل آورند.
وی افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش، بازنگری در سیاستهای مالیاتی، حمایتهای بیمهای و کمک به تأمین مواد اولیه از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ پایداری کسبوکارهای صنفی کمک کند. همچنین ضروری است در تصمیمات کلان اقتصادی و در تنظیم بودجه کشور، موضوع حمایت از تولید، توزیع و تأمین مواد اولیه برای اصناف به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و فضایی اقتصادی فراهم شود که برای فعالان بازار قابل پیشبینی باشد.
نودهفراهانی در پایان اظهار داشت: اصناف امروز نیز با وجود همه دشواریها، همچنان در میدان اقتصاد حضور دارند و برای تأمین نیازهای مردم و حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی کشور تلاش میکنند. مردم و اصناف بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند؛ مردمی که در سختترین شرایط پای کار ایستادهاند و فعالان صنفی که با همه محدودیتها چرخه تأمین و توزیع را زنده نگه داشتهاند. بیتردید باید قدر این ایستادگی را دانست و دست مردمی را که در این روزهای دشوار همراه اقتصاد کشور ماندهاند، به گرمی فشرد.