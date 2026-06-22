معاون وزیر کشاورزی:
تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه دارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود همه چالشها، زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز (سهشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵) در نشست خبری با اشاره به شرایط جنگ اخیر و اهمیت امنیت غذایی گفت: اهمیت امنیت غذایی و نقش بخش کشاورزی در پایداری کشور در یکسال گذشته و در جریان حوادث مختلف بیش از پیش آشکار شد.
وی افزود: اصلاح سیاست های ارزی، جنگ تحمیلی، تامین بازار ماه مبارک رمضان و شب عید و مشکلات حوزه حمل و نقل برخی مشکلات در تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی است و با وجود این مشکلات در هیچ جای کشور نه قفسهای خالی ماند نه صفی ایجاد شد.
رئیس سازمان تات با بیان اینکه مردم در ایام جنگ با مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای هیجانی، به حفظ آرامش بازار کمک کردند، گفت: با تلاش دولت، فعالان بخش کشاورزی و همراهی مردم، در هیچ نقطهای از کشور کمبود کالاهای اساسی مشاهده نشد و امنیت غذایی کشور حفظ شد.
وی با بیان اینکه گرانی با گران فروشی متفاوت است، گفت: گرانی در همه کالاها و محصولات رخ داد اما با اقدامات دولت این مهم در کالابرگ جبران شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی یاد کرد و افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان پشتوانه تولید، مغز متفکر و بازوی علمی و مشورتی بخش کشاورزی، در حوزههای تولید دانش فنی، توسعه فناوری، حفظ و مدیریت منابع و ذخایر کشور، نظارت بر نهاده ها و اجرای برنامههای علمی و پژوهشی نقش مؤثری ایفا می کند.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری افزود: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت، مسئولیت بخش کشاورزی و مجموعههای علمی کشور را دوچندان کرده، اگر چه شرایط بحرانی پشت سر گذاشته شده، اما ضرورت دارد آمادگی و برنامه ریزی برای ارتقای توان تولیدی و علمی کشور همچنان ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان تات افزایش بهره وری را مهمترین اولویت بخش کشاورزی دانست و گفت: بهره وری بدون اتکا به دانش، آموزش، فناوری و نوآوری امکانپذیر نیست. از این رو سازمان تات امسال توسعه آموزش، ترویج، دانش و فناوری را در کانون برنامه های خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیین شده مستلزم همکاری و هم افزایی همه ارکان بخش کشاورزی، معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای حاکمیتی، دانشگاه ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکل ها، بخش خصوصی، استادان و در نهایت کشاورزان است.
وی تأکید کرد: تحقق اهداف بخش کشاورزی نیازمند همکاری همه ارکان از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مجموعههای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای حاکمیتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکلها، بخش خصوصی و مهمتر از همه کشاورزان است.
وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی تلاش میکنیم مسیر تأمین امنیت غذایی کشور همچنان با قدرت ادامه پیدا کند.