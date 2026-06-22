وزیر اقتصاد خبر داد:
بزرگترین عرضه تاریخ بورس ایران در راه است/ تورمی سه رقمی نخواهیم داشت
وزیر اقتصاد گفت: بهزودی سهام شرکت پتروشیمی تابان فردا در بازار سرمایه عرضه میشود که بزرگترین عرضه تاریخ بورس ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره تغییر سود بانکی و اثرگذاری آن در بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست دولت، وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی دولت کاهش تورم است، نرخهای بلند مدت بانکی به هیچ عنوان نباید سیگنال افزایش تورم را بدهند. در نتیجه نرخهای بلند مدت باید حتماً کمتر از نرخهای کوتاه مدت باشد .
وی افزود: متاسفانه تا قبل از این، نرخها صعودی بوده و نرخهای بلند مدت بالاتر از نرخ کوتاه مدت بودهاند که خود همین به نوعی سیگنال افزایش تورم رو میداد و لنگر تورمی ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت طرح رویش گفت: راهاندازی صندوق ارزی بخشی از طرح رویش بود که امروز رونمایی شد، در این طرح به دنبال این هستیم که مردم بتوانند منابع ارزی خود را در این صندوق پس انداز و از سود ارزی آن استفاده کنند. همچنین این پس انداز را بتوان در بخش تولید سرمایه گذاری کرد.
مدنیزاده تاکید کرد: هرچند که فعلا بانک مرکزی سقفی برای آن در نظر گرفته اما برآورد ما این است که مردم استقبال خوبی از این صندوق داشته باشند.
وی همچنین درباره برنامههای دولت برای کنترل تورم گفت: اصولاً کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی هست اما وقتی تورم بلندمدت میشود، برنامه ریزی برای آن فقط جزو وظایف بانک مرکزی نیست چراکه ریشه این تورم در ناترازییهای بانکی و ناترازییهای بودجهای است و طبیعتاً ما هم در دولت باید برنامههای کاهش کسری بودجه را در دستور داشته باشیم که داریم تا بتوانیم فشار را از روی بانک مرکزی برداریم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برنامههای جامعی در نظر گرفته شده و تورم سه رقمی رخ نخواهد داد.
مدنیزاده همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره سازو کار توکنایز کردن املاک و اراضی دولت گفت: دولت برای مولدسازی اراضی خود میتواند از این طریق اقدام کند و که دولت و چه هر نهاد میتواند املاک و اراضی خود را قالب توکن های متکثر و آن را در در بازار سرمایه عرضه کند.
وی افزود: مردم و نهادهای مالی هم میتوانند این توکنها رو خریداری کنند و در واقع شریک دولت در این سرمایه و ارزش آن زمین خواهند شد و سود آن را دریافت میکنند.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به ایلنا از بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه خبر داد و گفت: بهزودی سهام شرکت پتروشیمی تابان فردا در بازار سرمایه عرضه میشود که بزرگترین عرضه تاریخ بورس ایران محسوب میشود .