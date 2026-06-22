خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکایت به محاکم قضایی برای دریافت جریمه تاخیر تحویل خودرو

شکایت به محاکم قضایی برای دریافت جریمه تاخیر تحویل خودرو
کد خبر : 1802807
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: خریدارانی که نمی‌توانند جریمه تاخیر تحویل خودرو را از شرکت‌های خودروسازی دریافت کنند باید در محاکم قضایی طرح شکایت کنند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم سالاری گفت: خریدارانی که خودروی خود را با تاخیر تحویل می‌گیرند و جریمه تاخیر هم به‌موقع پرداخت نمی‌شود، باید از طریق شکایت در محاکم قضایی، موضوع را پیگیری کنند.

سالاری افزود: در سال‌های گذشته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانست به موضوع پرداخت نشدن جریمه تاخیر، ورود کند و پرونده‌ها را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند، اما بعد از رای دیوان عدالت اداری، این امکان از ما و سازمان تعزیرات صلب شد.

گفتنی است، برخی شرکت‌های خودروساز نظیر فردا موتور، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو که با تاخیر، خودروی مشتری را تحویل می‌دهند، از پرداخت جریمه تاخیر سرباز می‌زنند و یا جریمه را چندین ماه بعد از تحویل خودرو واریز می‌کنند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی