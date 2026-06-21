رفع تحریمهای نفتی در مذاکرات سوئیس پیگیری شد
حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در ترکیب هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران به سوئیس سفر کرده است، گفت که موضوع رفع تحریمهای نفتی و معافیتهای مرتبط، در جریان گفتوگوها پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، حمید بورد مدیر عامل شرکت نفت ایران از اعضای هیات کشورمان در مذاکرات چهارجانبه صلح سوئیس طی گفتگویی از رفع محاصره و شروع صادرات نفت ایران از طریق خلیج فارس خبر داد.
وی گفت: در مرحله اول کشتیهای ایرانی از خط فرضی محدود شده عبور کرده و به طرف مقاصد مورد نظر حرکت کردهاند.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته تقریباً نیمی از صادرات نفت یک ماه کشور به خارج از کشور صادر شده است و بعد از اجرای کامل تفاهمنامه صادرات به طور کامل ادامه خواهد یافت.
بورد افزود: در مذاکرات بحث سرمایهگذاری و رفع تحریمهای نفتی به طور جدی پیگیری شده است و اصلاحاتی نیز در این زمینه به طرف آمریکایی پیشنهاد شده است که امیدوار هستیم بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.