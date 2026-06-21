وزیر اقتصاد؛
بیمه خلیج فارس با هدف حفظ رگولاتوری تنگه هرمز راهاندازی شد
وزیر اقتصاد گفت:راهاندازی شرکت بیمه خلیج فارس باعث شد رگولاتوری تنگه هرمز در اختیار کشورمان باقی بماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم تکریم و معارفه رییس کل بیمه مرکزی با تبریک پیروزی ایران در مقابل آنچه «جنایتکاران دنیا» خواند، اظهار داشت: پیروزی در جنگ با آمریکا و اسرائیل بسیار غرورآفرین و نشاندهنده اقتدار کشورمان است و امیدوارم این اقتدار سالیان سال پایدار باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت بیمه و ضرورت ترسیم افق ۱۴۱۴ در این صنعت گفت: از رییس کل جدید بیمه مرکزی مطالبه داریم که افق ۱۴۱۴ صنعت بیمه ترسیم شود. در اولین خواستهای که از آقای رضایی دارم این است که برای صنعت بیمه یک برنامه تحولی با افق ۱۴۱۴ و بهصورت کاملاً کمی تدوین شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: این برنامه باید به عنوان سند صنعت بیمه در اختیار همه اعضای سندیکا، شرکتها و مجموعههای فعال قرار گیرد تا به عنوان نقشه راه حرکت صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد و مشخص کند که از صنعت بیمه چه انتظاری وجود دارد.
مدنیزاده با بیان اینکه صنعت بیمه یکی از سختترین صنایع مالی در کشور و حتی در جهان است، گفت: پیچیدگی این صنعت از آنجا ناشی میشود که ریسکهایی که در شرکتها و مجموعههای بیمهای ایجاد میشود، آثار خود را در سالهای آینده نشان میدهد و تصمیمات اتخاذشده در دورههای مدیریتی معمولاً آثار خود را در سالهای بعد از آن دورهها نمایان میکند.
وی ادامه داد: در نتیجه، نظام انگیزشی در نظام حکمرانی و مدیریتی بیمه با چالش جدی مواجه است، زیرا مدیران باید میان اهداف بلندمدت با آثار مثبت پایدار و تصمیماتی که ممکن است ریسکهای بزرگ اما درآمدهای کوتاهمدت ایجاد کنند، انتخاب کنند و این موضوع یکی از خطراتی است که صنعت بیمه با آن روبهرو است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش نهاد ناظر در این صنعت افزود: کار برای رگولاتور صنعت بیمه به مراتب سختتر از صنعت بانکی است. اگرچه صنعت بانکی و رگولاتوری آن نیز پیچیده است، اما صنعت بیمه چندین برابر دشوارتر است، با این حال نمیتوان آن را رها کرد.
وی یکی از مسائل جدی صنعت بیمه را موضوع رگولاتوری دانست و گفت: نخستین خواسته ما ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند برای کل صنعت بیمه در مجموعه بیمه مرکزی است. در حال حاضر برخی شرکتهای بیمه از نظر وضعیت دارایی و بدهی، نقدینگی و پایداری با مشکلاتی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
مدنیزاده افزود: همانطور که در نظام بانکی از بانکهای ناتراز صحبت میشود و اصلاح آنها در دستور کار قرار دارد، در صنعت بیمه نیز باید به این موضوع توجه کرد. البته در نظام بانکی بانک مرکزی امکان تأمین مالی بانکهای ناتراز را دارد، اما در صنعت بیمه چنین ظرفیتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر مجموعهای از شرکتهای بیمه دچار آسیب شوند، امکان نجات آنها به سادگی وجود ندارد و منابعی که در حوزه بیمه اتکایی در نظر گرفته میشود نیز معمولاً کفایت نمیکند. بانکهای مرکزی امکان خلق پول دارند، اما چنین ظرفیتی در صنعت بیمه وجود ندارد؛ بنابراین انتظار داریم بیمه مرکزی در این زمینه نقشآفرینی جدی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی دومین انتظار از صنعت بیمه را حرکت به سمت هوشمندسازی و بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور باید در این زمینه کمک کند تا استفاده از فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه توسعه یابد.
وی در ادامه به سهم پایین صنعت بیمه در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: انتظار داریم در برنامه تحولی صنعت بیمه تعهد مشخصی درباره میزان افزایش سهم این صنعت در اقتصاد کشور ارائه شود. ظرفیتهای بالقوه زیادی در صنعت بیمه وجود دارد و این صنعت میتواند در سرمایهگذاریهای کشور نقش مهمی ایفا کند، بهویژه در شرایطی که موضوع بازسازی و نوسازی در کشور مطرح است.
مدنیزاده تأکید کرد: تفاوت جدی صنعت بیمه با صنعت بانکی در این است که صنعت بیمه منابع بلندمدت در اختیار دارد و این منابع میتواند زمینه سرمایهگذاریهای بلندمدت را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه شرکتهای بیمه با استانداردهای بینالمللی گفت: ما باید شرکتهای بیمه بزرگ با استانداردهای بینالمللی داشته باشیم. در صنعت بانکی یکی از مشکلات این است که بانکهایی با استانداردهای بینالمللی نداریم.
وی گفت : راهاندازی شرکت بیمه خلیج فارس نیز باعث شد رگولاتوری تنگه هرمز در اختیار کشورمان باقی بماند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: در فضای پساجنگ و شرایط بازسازی، انتظار میرود صنعت بیمه در کنار مردم و در کنار تولید قرار گیرد. اگر مردم و بخش تولید حضور صنعت بیمه را در کنار خود ببینند، در ماهها و سالهای آینده اقبال بیشتری به این صنعت خواهند داشت.