به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایلنا درباره اثرگذاری آزادسازی پول‌های بلوکه شده در انتظارات تورمی و جو روانی در اقتصاد اظهار داشت: صد درصد آزادسازی پول‌های بلوکه شده در انتظارات تورمی اثرگذار خواهد بود. آزادسازی این منابع که متعلق به بانک مرکزی است به این معناست که ارزی که در اختیار بانک مرکزی بوده قابلیت استفاده پیدا می‌کند تا به واردکنندگان تخصیص داده شود و برای مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گیرد و طبیعتاً حتی در کاهش نرخ ارز نیز اثر بسزایی خواهد داشت.

وی همچنین درباره واکنش امروز بازار سرمایه به احتمال تغییر نرخ سود بانکی گفت: بازار معمولاً نسبت به مسئله نرخ واکنش نشان می‌دهد، اما نرخ‌های بلندمدت کاهش پیدا خواهد کرد و کمتر از نرخ‌های کوتاه‌مدت خواهد بود. اینکه متوسط نرخ چه خواهد بود را بانک مرکزی تعیین می‌کند. به طور معمول نرخ‌های کوتاه‌مدت باید افزایشی باشد و نرخ‌های بلندمدت تا حدی کمتر از نرخ کوتاه‌مدت قرار گیرد تا بتوانیم کنترل تورم را داشته باشیم. قطعاً این سیاست به نفع بازار بورس خواهد بود. ضمن اینکه بازار ریزش نداشته و تازه به تعادل خود رسیده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در سال گذشته دو جنگ را تجربه کردیم و ابتدای امسال نیز جنگ را داشتیم. محاسبه این دو جنگ به علاوه محاصره و فشارهایی که در دی ماه وارد شد، طبیعتاً هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرد و بخشی از گرانی‌هایی که مردم در این ایام مشاهده می‌کنند ناشی از همین هزینه‌هاست.

مدنی‌زاده ادامه داد: حتی بدون در نظر گرفتن مسئله ۶۰ روزه، همین توافق نیز اتفاق بسیار بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا امکان تجارت و صادرات نفت فراهم شده و مهم‌تر از آن تحریم‌های نفتی برداشته شده است. با رفع تحریم‌های نفتی، حجم صادرات نفت کشور بسیار افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور نیز رشد قابل توجهی داشته است.

وی درباره افزایش کالابرگ نیز توضیح داد: افزایش کالابرگ در راستای تعهدی بود که دولت به مردم داده بود. بر اساس این تعهد، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و قیمت سبد کالا از سطح تعیین‌شده قبلی بالاتر برود، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا قراردادهای برجامی احیا خواهد شد، گفت: این موضوع به مذاکرات بستگی دارد و همه چیز به روند مذاکره برمی‌گردد. آنچه اکنون در توافقنامه وجود دارد، برداشته شدن تحریم‌های نفتی است که به ما امکان می‌دهد نفت را بدون محدودیت بفروشیم و از منابع آن استفاده کنیم. این موضوع گشایش قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده و می‌تواند بخش مهمی از کسری بودجه را کاهش دهد. همچنین منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی در اختیار کشور قرار می‌گیرد و این موضوع به ایجاد گشایش در بازار کمک خواهد کرد.

وی درباره مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که گفته می‌شود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است نیز اظهار داشت: بر اساس وظیفه‌ای که به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده بود، این مطالبات احصا شده است و به دستور رئیس‌جمهور در یک کارگروه چهارنفره شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است تا پس از نهایی شدن به هیئت دولت ارائه شود.

مدنی‌زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان تهاتر واردات کالاهای اساسی با نفت نیز گفت: در حال حاضر نیازی به این موضوع نداریم، زیرا می‌توانیم نفت را بدون محدودیت بفروشیم. البته اگر قرار باشد تهاتر انجام شود، باید مجوز قانونی آن اخذ شود.

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