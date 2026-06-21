ظرفیت تولید نفت در خلیج فارس افزایش خواهد یافت
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از نصب سکوی فرآیندی P۴ بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرآیندی نفت کشور در میدان رشادت خبر داد و گفت: این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاببخشی به برنامه توسعه یکی از مهمترین میدانهای خلیجفارس را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، احمدرضا راستی با اشاره به اجرایی شدن عملیات نصب سکوی حدود ۶۲۰۰ تنی P۴ در میدان نفتی رشادت بیان کرد: پروژه طراحی و ساخت و نصب این سکوی تولیدی که بهدلیل تحریمها با تأخیر مواجه شده بود، در دولت چهاردهم با حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاب گرفت و در روزهای آینده با استفاده از روش پیچیده و منحصر بهفرد float over (شناورسازی ) بهصورت کامل نصب خواهد شد.
وی این پروژه را یکی از مهمترین طرحهای توسعهای صنعت نفت در خلیج فارس دانست و افزود: تولید فعلی میدان رشادت بین ۱۲ تا ۱۴ هزار بشکه در روز است، اما با نصب سکوی P۴ و تکمیل طرح ، ظرفیت تولید روزانه این میدان حدود ۳۵ هزار بشکه افزایش و همزمان امکان تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و تحقق تولید صیانتی فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: سکوی P۴ یکی از بزرگترین سازههای فرآیندی نفتی ایران در خلیج فارس و یکی از پنج سکوی اصلی توسعه میدان رشادت به شمار میرود که نقش تعیینکنندهای در افزایش ظرفیت تولید نفت خلیج فارس و برداشت صیانتی مخزن خواهد داشت.
راستی با اعلام اینکه مراحل نصب دو سکوی سرچاهی W۰ و W۴ و یک سکوی مشعل (F۴ )به اتمام رسیده و با نصب عرشه سکوی P۴ در دو روز آینده و تکمیل تمامی بخشهای دیگر پروژه ( نصب عرشه سکوی مسکونی Q۴ ) ، در سال ۱۴۰۶ شاهد افزایش ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکهای در شرکت نفت فلات قاره ایران خواهیم بود، افزود: در مجموع و با اجرای دیگر پروژههای توسعه و نگهداشت تولید، تولید نفت این شرکت به حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید و موجب تقویت جایگاه تولید نفت ایران در خلیج فارس خواهد شد.
وی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی، یادآور شد: تمامی مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P۴ از سوی متخصصان ایرانی و بدون وابستگی به خارج از کشور انجام شده که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای پروژههای عظیم فراساحلی است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران همچنین نصب عرشه P۴ را نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان و پیمانکاران این طرح دانست و از مجموعههای اجرایی، شرکت های سازنده داخلی و پیمانکاران صنعت نفت و گاز ایرانی قدردانی کرد.
راستی با اشاره به پیشرفت دیگر بخشهای توسعه میدان رشادت، گفت: عرشه سکوی مسکونی کارکنان نیز در حال تکمیل و ساخت است و با توجه به نصب پایه این سکو، انتظار میرود مراحل نهایی نصب آن در نیمه اول امسال اجرایی شود.
وی همچنین از برنامه توسعه بخش گازی میدان رشادت خبر داد و گفت: این میدان گازی مشترک دارای حدود ۴.۵TCF ذخیره گاز است که از سرمایهگذاران برای توسعه آن دعوت به عمل میآید.
میدان نفتی رشادت که در حوزه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد، از سال ۱۳۴۸ به بهرهبرداری رسیده و اجرای پروژه نصب سکوی P۴، فصل تازهای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را رقم خواهد زد.