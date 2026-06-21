به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موسی رضایی در آیین معارفه خود به عنوان رییس کل جدید بیمه مرکزی اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصاد بانک‌محور است و صنعت بیمه به جز پوشش ریسک‌هایی که ارائه می‌دهد، جایگاه خاصی در اقتصاد ندارد؛ در حالی که صنعت بیمه در جهان پیشرفت‌های ویژه‌ای داشته و فاصله صنعت بیمه ما با صنعت بیمه دنیا معنادار است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم خود را به شرایط و وضعیت جدید برسانیم، به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حال حرکت به سمت مسیر بهتری است، به وحدت و همدلی در صنعت بیمه کشور نیاز داریم.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: شاید پیش از این توجه زیادی به توانایی و نقش تأثیرگذار صنعت بیمه در اقتصاد کشور نمی‌شد، اما حوادثی مانند حادثه شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و در نهایت جنگ رمضان نشان داد که صنعت بیمه چه نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

وی با ارائه آماری از عملکرد صنعت بیمه گفت: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ خرداد ماه امسال که مقطع جنگ و پساجنگ محسوب می‌شود، صنعت بیمه ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار فقره خسارت به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است.

رضایی تصریح کرد: در این چهار ماه، صنعت بیمه کشور با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط سخت، توانسته ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار فقره خسارت به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت کند و همچنین حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه به ارزش ۲۳۷ هزار میلیارد تومان صادر کرده است.

وی با اشاره به خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ گفت: از مجموع ۳۰ هزار فقره خودرویی که توسط همکاران ما در بیمه ایران در همان ایام مورد ارزیابی قرار گرفت و ارزش خسارت برآوردی آن‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، تاکنون خسارت حدود ۲۳ هزار خودرو پرداخت شده است.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: پس از دستورات اخیر نیز قرار شد کارشناسی اساسی منازل دوباره به شرکت بیمه ایران واگذار شود که به زودی کارشناسان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و پس از تأمین منابع، پرداخت خسارت آن بخش از مردم نیز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه بیمه‌های زندگی گفت: ضریب نفوذ بیمه بر اساس حق بیمه تولیدی حدود ۲.۵ درصد است که با طرح‌های جدیدی که در صنعت بیمه طراحی شده و طرح‌های تازه‌ای که به زودی رونمایی خواهد شد، امیدواریم امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

رضایی همچنین پیاده‌سازی نظارت هوشمند را از برنامه‌های اصلی بیمه مرکزی دانست و گفت: این موضوع از سیاست‌هایی است که وزیر اقتصاد نیز بر آن تأکید داشتند و در گذشته نیز اقداماتی در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه انجام شده است. بخش مهمی از برنامه‌های ما در بیمه مرکزی توسعه نظارت هوشمند است تا بتوانیم پایداری مالی، نظارت مبتنی بر داده، حکمرانی داده، تاب‌آوری امنیت سایبری، مدیریت بحران، حاکمیت شرکتی، حرفه‌ای‌سازی صنعت بیمه، نوآوری، توسعه بیمه دیجیتال، نوسازی نهادی و توسعه سرمایه انسانی را دنبال کنیم.

وی با اشاره به حجم حق بیمه تولیدی در کشور گفت: سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی داشتیم. این حق بیمه در سراسر کشور تولید می‌شود اما عملاً نقشی در اقتصاد استان‌ها ندارد. یکی از دلایل آن موضوع سرمایه‌گذاری است که این حق بیمه‌ها در مرکز تجمیع می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها نیز متمرکز انجام می‌شود. دلیل دیگر این است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در استان‌ها قرار دارند اما به دلیل استقرار دفاتر مرکزی آن‌ها در تهران، بیمه‌نامه‌ها در تهران صادر می‌شود و در نتیجه ارزش افزوده ناشی از صدور بیمه‌نامه به استان‌ها تعلق نمی‌گیرد.

رضایی ادامه داد: به همین دلیل یکی از برنامه‌های ما این است که از فعالان اقتصادی در استان‌ها بخواهیم درخواست تأسیس شرکت بیمه استانی ارائه دهند تا در یک محدوده جغرافیایی مشخص، شرکت بیمه تأسیس شود و خدمات بیمه‌ای به مردم همان استان ارائه دهد و گردش مالی حاصل از آن نیز در همان استان شکل بگیرد.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین از تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس ویژه تنگه هرمز خبر داد و گفت: بیمه خلیج فارس وارد فاز اجرایی شده و روز گذشته نیز ۲۴ بیمه‌نامه در این چارچوب صادر شد. اگر این فرایند ادامه پیدا کند، می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.

وی افزود: همچنین قرار است در آینده با ایجاد منابع درآمدی، مبالغی به حساب ویژه تحریم واریز شود که این امر می‌تواند به افزایش توان پوشش ریسک‌های بزرگ کشور کمک کند و نقش بیشتری در حمایت از اقتصاد ایفا کند.

انتهای پیام/