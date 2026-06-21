وزیر صمت در نشست مجازی مجلس مطرح کرد؛
برنامه وزارت صمت برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی / تولید در مسیر صعودی قرار گرفته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه این وزارتخانه برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی را تشریح کرد و گفت: تولید در مسیر صعودی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «سیدمحمد اتابک»، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست مجازی امروز (یکشنبه 31 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی که از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طول زمان جنگ داشته است، گفت: هماکنون تولید در مسیر صعودی قرار گرفته، اما این نکته حائز اهمیت است که همیشه تورم تولیدکننده از مصرفکننده کمتر بوده، اما در شرایط کنونی برای اولین بار تورم تولیدکننده بیشتر از مصرفکننده است.
وی با بیان اینکه ما در حال برنامهریزی برای ایجاد کریدورهای جدید از شمال و شرق هستیم، ادامه داد: ما در شرایط جنگ تأمین قفسههای فروشگاهها از کالاهای اساسی را در اولویت قرار دادیم، کمااینکه 26 آیتم جدا کردیم که از شروع جنگ بهصورت سهساعته از تمام استانها جمع و در ستاد تسهیل کنترل میشد و این روند در شرایط عادی به صورت روزانه انجام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این قرارگاه متشکل از 6 کارگروه و 7 کمیته بود که هر کدام زیر نظر یکی از معاونان وزارتخانه فعالیت داشتند، ضمن اینکه 120 واحد در قرارگاه مشخص کردیم که بهصورت روزانه رصد شوند.
وی در ادامه یادآور شد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، 3003 واحد بیشترین آسیب را در زمان جنگ دیدند؛ بنابراین بر اساس ارزیابی کارشناسان جهت بازسازی اولویتبندی شدند.
اتابک تصریح کرد: استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن بیشتر از سایر استانها مورد اصابت قرار گرفت؛ کمااینکه فولاد مبارکه یکی از واحدهایی بود که دچار خسارت شد و نگرانیهایی را برای مردم به همراه داشت. بنابراین در چندین نوبت فولاد را در بورس عرضه کردیم که باعث کاهش قیمت آن شد، همچنین برنامهریزی شد که فولاد مبارکه مطابق با تکنولوژی روز دنیا بازسازی شود.
وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از واحدهای آسیبدیده فولاد بازسازی شده و به مدار تولید برگشتند، اما اگر قطع برق برای آنها اعمال شود، نمیتوانند به تولید ادامه دهند، خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت پتروشیمیها در اثر اصابت از بین رفت، اما تاکنون بیش از نیمی از آنها به مدار تولید برگشتهاند، ضمن اینکه صادرات این بخش را ممنوع کردیم.
اتابک در خصوص نحوه تأمین مالی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده تأکید کرد: ما یک صندوق سهام تعیین کردیم که از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو تأمین مالی میشود و سایر صندوقها نیز به آن کمک میکنند.