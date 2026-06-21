هدفگذاری تولید روزانه ۱۸ هزار بشکه نفت خام از میدان بندکرخه
مهمترین چالشها، الزامهای اجرایی و راهکارهای تحقق هدف تولید روزانه ۱۸ هزار بشکه نفت خام از طرح توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی بندکرخه بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، مجتبی مرادی عنایت، سرپرست طرح توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی بندکرخه، درباره نخستین نشست کمیته مدیریت مشترک این طرح گفت: در این نشست، راهبرد قراردادی، چارت سازمانی، برنامه و بودجه سالانه و سایر موارد مورد نیاز برای اجرای طرح توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی بندکرخه بررسی و درباره مهمترین چالشها، الزامهای اجرایی و راهکارهای پیشرو برای تحقق اهداف پروژه بحث و تبادل نظر شد.
گزارش عملکرد پیمانکار در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچاسئی)، اقدامهای انجامشده در دوره پیش از تشکیل کمیته مدیریت مشترک، فعالیتهای انجامشده در PAA، زیرکمیتههای تخصصی شامل زیرکمیتههای فنی، برنامهریزی و قراردادی از دیگر محورهای این نشست بودند که نقش کلیدی در راهبری و نظارت بر اجرای پروژه دارند.
حاضران در پایان بر ضرورت هماهنگی مستمر میان ارکان پروژه، تسریع در اجرای برنامههای مصوب و رفع موانع احتمالی تأکید کردند و مقرر شد تصمیمهای اتخاذشده در قالب مصوبات کمیته برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شود.
میدان نفتی بندکرخه از میدانهای مهم نفتی کشور به شمار میرود که توسعه و بهرهبرداری از آن در چهارچوب قرارداد خدماتی توسعه و تولید، با هدف افزایش ظرفیت تولید و بهرهبرداری بهینه از ذخایر هیدروکربوری در دستور کار قرار گرفته است. این طرح در ۲۰ کیلومتری شمالغربی اهواز اجرا میشود و هدف از اجرای آن دستیابی به تولید اولیه ۲ هزار ۵۰۰ بشکه و تولید نهایی ۱۸ هزار بشکه نفت خام در روز است.
نخستین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی بندکرخه شنبه (۳۰ خرداد) با حضور نمایندگان و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، شرکت متن بهعنوان کارفرما و شرکت توسعه نفت و گاز مپنا بهعنوان پیمانکار در شرکت متن برگزار شد.