جشنواره «۹۳×۹۳» بانک کشاورزی همزمان با جام جهانی فوتبال آغاز شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جشنواره که تا پایان مسابقات جام جهانی فوتبال ادامه خواهد داشت، افرادی که از طریق اپلیکیشن «باران» نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند، در قرعه‌کشی روزانه شرکت داده می‌شوند و هر روز ۹۳ نفر از این افراد، برنده ۹۳ میلیون تومان اعتبار خرید خواهند شد.

بر اساس این گزارش، اعتبار تخصیص‌یافته به برندگان از طریق پلتفرم «گرین‌پی» در اپلیکیشن باران قابل استفاده بوده و برندگان قرعه‌کشی می‌توانند با بهره‌گیری از آن، به صورت حضوری یا غیرحضوری از صدها فروشگاه و مرکز عرضه کالا و خدمات طرف قرارداد این پلتفرم در سراسر کشور خرید کنند.

جشنواره «۹۳×۹۳» با شعار «گل خودت را بزن» در شرایطی برگزار می‌شود که استقبال از خدمات بانکداری دیجیتال و افتتاح حساب غیرحضوری با شتاب بیشتری در حال گسترش است و بانک کشاورزی نیز با توسعه زیرساخت‌های نوین خود، تلاش دارد تجربه‌ای ساده، سریع و امن را برای مشتریان فراهم کند.

اپلیکیشن باران به عنوان بستر بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری، دریافت خدمات بانکی متنوع و مدیریت امور مالی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند با ورود به لینک ثبت نام شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع برندگان جشنواره «۹۳×٩٣» امتحان کنند.

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