حسن نتاج نماینده بابل در مجلس مطرح کرد؛
واقعیسازی قیمت خودرو بازی برد-برد مصرفکننده و تولید کننده است
براساس اعلام رسمی انجمن قطعهسازان قیمت برخی مواد اولیه خودرو حدود ۴۰۰درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر دستمزد کارگران با افزایش ۶۰درصدی مواجه شده، همچنین تورم بیش از ۵۷درصدی در پساجنگ هم تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ با حرکت به سوی واقعیسازی قیمت خودرو و کاهش اختلاف بین کارخانه و بازار، به صورت همزمان مصرفکننده و تولید کننده منتفع میشوند.
حسن نتاج گفت: واقعیسازی قیمت خودرو یکی از مهمترین پیشنیازهای اصلاح وضعیت صنعت خودرو است که بارزترین اثر آن خروج صنعت خودرو از چرخه زیان، کمبود عرضه و افت کیفیت است.
وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار، دلالان را منتفع میکند، ادامه داد: در ۱۰سال اخیر قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد شکاف قیمتی و شکلگیری رانت در بازار خودرو و هرچه این فاصله کمتر و قیمتها به صورت تدریجی واقعی شود دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد.
نماینده بابل در مجلس اظهار داشت: براساس اعلام رسمی انجمن قطعهسازان قیمت برخی مواد اولیه خودرو حدود ۴۰۰درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر دستمزد کارگران با افزایش ۶۰درصدی مواجه شده، همچنین تورم بیش از ۵۷درصدی در پساجنگ هم تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.