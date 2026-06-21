ازسرگیری تجارت دریایی در خلیج فارس

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، خورشید گزدرازی اظهار کرد: در پی جنگ سوم تحمیلی، تجارت دریایی و صنایع وابسته در استان بوشهر با آسیب‌های جدی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد فعالیت‌های تجارت دریایی در جنوب کشور از جمله استان بوشهر متوقف یا با رکود شدید روبه‌رو شد.

وی افزود: این شرایط مشکلات گسترده‌ای را برای فعالان اقتصادی، صاحبان شناورها، ملوانان و مجموعه‌های مرتبط با صنایع دریایی استان ایجاد کرد و بخش مهمی از مبادلات تجاری بوشهر را تحت تأثیر قرار داد و باعث افزایش هزینه های لجستیکی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر بیان کرد: در طول این مدت، رایزنی‌های متعددی برای ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری انجام شد که از جمله آن می‌توان به پیگیری راه‌اندازی مسیر ترانشیپ از طریق بندر ام‌القصر عراق و کشور عمان اشاره کرد.

گزدرازی ادامه داد: با توجه به جایگاه امارات به عنوان هاب اقتصادی منطقه و سهم قابل توجه این کشور در تجارت خارجی با کشور به ویژه استان بوشهر، در حوزه صادرات و واردات از جمله کالاهای ته‌لنجی، محدودیت‌های ایجاد شده چالش‌های جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی استان به همراه داشت.

وی گفت: با پایان جنگ، دولت امارات آمادگی و موافقت خود را برای پذیرش مجدد لنج‌های تجاری اعلام کرده است و انتظار می‌رود با فعال شدن دوباره بنادر امارات، روند تجارت و بازرگانی دریایی استان بوشهر به تدریج به شرایط عادی بازگردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر خاطرنشان کرد: ازسرگیری فعالیت‌های تجاری دریایی علاوه بر رونق مبادلات بازرگانی، زمینه بازگشت حدود ۲ هزار فروند لنج و ۱۴ هزار ملوان به فعالیت اقتصادی و معیشتی خود را فراهم خواهد کرد.