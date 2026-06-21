قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۵ هزار و ۷۸۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۴ هزار و ۴۷۳ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۷ هزار و ۲۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۵ هزار و ۷۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۶۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۳۳۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۸۵ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۶۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۶۱ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۰ هزار و ۳۸۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۵۷۳ تومان است.