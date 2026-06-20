نقشه راه اجرای طرح ضربتی افزایش تولید گاز در مناطق مرکزی
با اعلام کلیدخوردن طرح ضربتی افزایش تولید گاز از سوی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان جزئیات این طرح برای جبران بخشی از کاهش ظرفیت پالایشگاهی گاز پارس جنوبی گفت: پیش از زمستان امسال چاههای تکمیلی جدید میدانهای دی، توس و خارتنگ وارد شبکه سراسری گاز کشور خواهند شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، پیمان ایمانی با اشاره به مأموریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بهعنوان متولی تولید گاز در پهنه خشکی کشور و تعهد ۲۵ تا ۳۰ درصدی در تأمین گاز بیان کرد: اکنون فعالیتهای عملیاتی این شرکت در چهارده استان انجام میشود که با فعالیتهای توسعهای آینده به هجده استان قابل افزایش است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای جبران کاهش ظرفیت پالایشگاهی و تولید پارس جنوبی گفت: این شرکت به دلیل جغرافیای گستردهای که در عرصه کشور در زمینه تولید، بهرهبرداری و انتقال گاز به پالایشگاهها دارد، میتواند در بزنگاههای خاص نقش مهمی داشته باشد؛ ازجمله پس از آسیب پالایشگاههای پارس جنوبی در جنگ تحمیلی سوم، این موضوع مدنظر قرار گرفت و برای جبران بخشی از گاز وارد میدان شد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هدفگذاری این شرکت برای جبران کاهش ظرفیت پالایشگاهی و تولید گاز پارس جنوبی را بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب (تجمعی) در سال جاری نسبت به پارسال ذکر کرد و افزود: با راهاندازی و بهرهبرداری پروژههای جدید، امسال ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز خام بیش از برنامهریزیهای قبلی تولید خواهد داشت.
ایمانی افزود: در همین زمینه فهرست همه میدانهایی که قابلیت توسعه و تولید زودهنگام آنها ازسوی این شرکت امکانپذیر است، در قالب گزارشی مدون به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ارائه و بررسیهای خوبی انجام شده است که امیدواریم با تصویب و تخصیص منابع مالی و تجهیزات ازجمله دکل حفاری، ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید گاز در اختیار کشور قرار گیرد.
وی با برشمردن طرحهای ضربتی در برنامه ۲ ساله با ظرفیت حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از محل میدانهای توسعهنیافته، گفت: مذاکرات متعددی برای جذب سرمایهگذاران و توسعه این میدانها در قالب مدلهای مختلف قراردادی در حال انجام است، اما به دلیل طولانیبودن فرایندهای قراردادی و اخذ مجوزها، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آماده است در صورت تأمین منابع و تجهیزات، توسعه زودهنگام برخی میدانها را با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان خود آغاز کند.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: در همین زمینه امسال با راهاندازی پنج حلقه چاه در میدانهای توسعهای دی، توس و خارتنگ همراه با اجرای سایر طرحهای نگهداشت تولید افزایش ظرفیت روزانه ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعبی محقق میشود.
ایمانی یکی دیگر از مهمترین پروژههای امسال را راهاندازی ایستگاه تقویت فشار میدان هما دانست و گفت: کاهش فشار مخزن موجب افت تولید این میدان شده بود، اما با بهرهبرداری از ایستگاه تقویت فشار که پیشبینی میشود در ابتدای پاییز امسال وارد مدار شود، روزانه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب به تولید گاز این میدان و خوراک پالایشگاه گازی پارسیان افزوده میشود.
وی گفت: همسو با هدفگذاری برای افزایش و نگهداشت تولی، افزونبر میدانهای توسعهای، در میدانهای موجود نیز اقدامهای زیادی ازجمله حفاری و بهرهبرداری از چاههای جدید در میدانهای دالان، تنگبیجار و خانگیران در حال انجام است که امسال بهتدریج وارد چرخه بهرهبرداری خواهند شد. در میدانهایی که نگهداشت تولید باید از محل چاههای موجود آنها انجام شود نیز اقدامهای زیادی در زمینه آمادهسازی چاهها و رفع موانع درونچاهی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به موفقیتها و رکوردهای اخیر شرکت نفت مناطق مرکزی در توسعه میدانهای گازی جدید گفت: میدانهای دی، توس و خارتنگ با اتکا به توان فنی و مهندسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توسعه یافتهاند. میدان دی در زمستان سال ۱۴۰۳ و میدانهای توس و خارتنگ در زمستان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری اولیه رسیدند که برنامههایی برای افزایش تولید از این میدانها در دست اجراست.
ایمانی یادآور شد: در دوران جنگ نیز فعالیتهای توسعهای نفت مناطق مرکزی ایران متوقف نشد و این شرکت موفق شد در اسفندماه و بحبوحه جنگ تحمیلی سوم میدان خارتنگ را به مرحله بهرهبرداری برساند.
وی با اشاره به دیگر اقدامهای مؤثر برای افزایش تولید گاز در یک سال و نیم گذشته، افزونبر وارد چرخه شدن میدانهای دی، توس و خارتنگ، از اجرای برنامهای گسترده برای احیای چاههای غیرفعال نیز خبر داد و گفت: طی یک سال و نیم گذشته با بازگرداندن چاههای رهاشده و خارج از سرویس به چرخه تولید، روزانه حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به تولید کشور افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: این اقدام در میدانهای گازی نار، وراوی، کنگان، شانول، هما و تنگبیجار و در میدانهای نفتی دانان، دهلران، مالهکوه و خشت نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
برنامهریزی برای توسعه ۶ میدان جدید
ایمانی در ادامه با اشاره به اینکه طرح ضربتی تولید گاز شامل همه میدانهای توسعهای و جدید این شرکت میشود، افزود: براساس برنامههای میانمدت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در یک بازه زمانی ۲ ساله، روزنه حداقل ۲۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.
وی توسعه اولیه و تولید زودهنگام میدانهای مدنظر در برنامه میانمدت را شامل سفید زاخور، سفید باغون، گشوی جنوبی، باباقیر، سرخون خامی و توسعه فاز ۲ خارتنگ اعلام کرد و گفت: افزون بر این موارد، در افق بلندمدت و توسعه میدانهای جدید در قالب طرح ضربتی تولید گاز، افزایش ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز در حوزه خشکی کشور هدفگذاری شده است.
بازگردانی ثروت در قالب جمعآوری گازهای مشعل
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ادامه با اشاره به اقدامهای انجامشده در بخش پروژه گازهای مشعل و پیشرفت قابل توجه آنها گفت: کارخانه NGL ۳۱۰۰ و ایستگاههای تقویت فشار مرتبط با آن با هدف جمعآوری گازهای همراه میدانهای نفتی غرب کشور به بهرهبرداری رسیدهاند. گازهای همراه میدانهای چشمهخوش، دالپری، دانان، دهلران، پایدار شرق و پایدار غرب، آبان و آذر جمعآوری و به این مجموعه منتقل میشوند.
ایمانی افزود: پیش از بروز مشکلات اخیر جنگ تحمیلی سوم در تأسیسات پاییندستی، روزانه بیش از ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه به NGL ۳۱۰۰ ارسال میشد که بخشی از آن پس از فرآورش به شبکه گاز استان ایلام تزریق میشد. در مقاطعی روزانه حدود ۳ میلیون مترمکعب گاز شیرین از این طریق به شبکه مصرف استان ایلام تحویل شده است.
وی تأکید کرد: در نتیجه اجرای پروژههای جمعآوری گازهای مشعل در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب، روزانه معادل ۳ تا ۴ میلیون مترمکعب گاز که پیش از این سوزانده میشد، به چرخه انرژی کشور بازگردانده شده است؛ اقدامی که افزونبر مزایای اقتصادی، آثار مثبت محیط زیستی قابل توجهی به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از راهاندازی پروژه جمعآوری گازهای همراه سروستان و سعادتآباد در سال جاری خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد.