به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کریستالینا جورجیوا روز پنجشنبه (۲۸ خرداد) در گفت‌وگویی دوستانه در جریان کنفرانسی به میزبانی بانک ملی اتریش، پیش‌بینی کرد که با برطرف‌شدن اختلال تردد از تنگه هرمز و افزایش ذخیره‌سازی‌های نفت کشورها، احتمال می‌رود قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد، اما با سقوط ناگهانی همراه نخواهد بود.

وی با اعلام اینکه عادی‌شدن جریان عبوری کشتی‌ها از تنگه هرمز زمان‌بر است، گفت: با افزایش عرضه نفت، کشورها مخازن خود را بار دیگر پر می‌کنند و احتمال می‌رود حجم این ذخیره‌سازی‌ها حتی بیشتر از قبل شود.

پیش از این، جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرده بود که ثبات قیمت نفت به برطرف‌شدن اختلال تردد از تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بستگی دارد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تردد کشتی‌ها را از تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان، مختل کرد.

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