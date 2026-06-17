مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:
۸۹ درصد واحدهای پتروشیمی آسیبدیده به مدار تولید بازگشت
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از بازگشت ۸۹ درصد واحدهای پتروشیمی آسیبدیده به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در آیین رونمایی از بزرگترین قرارداد تولید بار اول کشور و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و هلدینگ خلیج فارس، گفت: ۸۹ درصد از واحدهای پتروشیمی که در جریان جنگ از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند و اکنون در حال فعالیت هستند.
وی افزود: برخی از واحدها از جمله پتروشیمی نوری، حتی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی خود در حال تولید هستند، هرچند تعدادی از واحدها به دلیل محدودیتهای موجود هنوز به ظرفیت کامل نرسیدهاند.
شریعتمداری گفت: بعضی از واحدها را دشمن از حیض انتفاع ساقط کرد به عنوان نمونه بخشی از واحد کارون یا شیراز یا تبریز لطماتی وارد شد که هنوز به تولید بازنگشتهاند.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: با تلاش همکاران و اتصال دوباره برق و همچنین همکاری وزارت نیرو و حمایتهای رئیسجمهور، اکنون ۸۹ درصد واحدهای تولیدی به مدار تولید بازگشتهاند و امیدواریم تا شهریورماه به ظرفیت ۱۰۰ درصدی تولید برسیم.
شریعتمداری با اشاره به برنامههای تأمین انرژی برای مجتمعهای پتروشیمی گفت: برای حمایت جدی از این مجتمعها، به دنبال ایجاد ظرفیتی معادل ظرفیت از دسترفته هستیم که برآورد میشود حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق نیاز داشته باشد.
وی افزود: در حال انجام مطالعاتی هستیم تا مشخص شود در چه حوزههایی و با استفاده از چه فناوریهایی میتوان ظرفیت تولید انرژی را افزایش داد و به سطح قبلی تولید بازگشت.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به برنامه نوسازی نیروگاهها گفت: در بازسازی واحدهای تولید برق بندر امام که راندمان آن گاهی زیر ۲۰ درصد بود، در واحد جدیدی که دنبال میکنیم به دنبال ایجاد واحدهای جدید با راندمان بالای ۶۰ درصد هستیم که این واحدها با روشهای کنترلی پیشرفته به مدار تولید بازخواهند گشت.
وی ادامه داد: در این نقطه، نقش شرکتهای دانشبنیان بسیار پررنگ است و از ظرفیت آنها برای نوسازی واحدهای تولیدی استفاده خواهیم کرد.
شریعتمداری ادامه داد: بخشی از واحدهای تولیدی با استفاده از برق و ظرفیت بخار موجود به مدار تولید بازگردانده میشوند. در حوزه بخار نیز کشور به حدود ۴ هزار تن ظرفیت نیاز داشت که بخشی از آن در عسلویه آسیب دیده بود، اما مهندسان داخلی با تلاش مستمر بخش قابل توجهی از این ظرفیت را احیا کردند، هرچند همچنان برخی مشکلات باقی است.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری مورد نیاز گفت: ارزش پروژههای بازسازی در بخشهای مختلف از جمله تولید برق و تولید بخار بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: تلاش ما این است که در مرحله دوم، بازسازی و در مرحله سوم، نوسازی کامل واحدها را انجام دهیم که بخش عمده این اقدامات با همکاری شرکتهای دانشبنیان دنبال خواهد شد.